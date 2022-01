Se necesitan hasta 14 días desde la segunda dosis para la máxima protección

Un estudio llevado a cabo por personal del Hospital Gregorio Marañón ha mostrado que se tardan hasta 14 días desde que se recibió la pauta completa de la vacunación contra el Covid-19 para llegar a la máxima protección frente al SARs-Cov-2.

En concreto, los investigadores Rafael Correa Rocha y Marjorie Pion, del Laboratorio de Inmuno-regulación, han coordinado este estudio para evaluar cuántos días tarda en generarse esta memoria inmunológica protectora tras completar la pauta de vacunación de dos dosis en el caso de Pfizer/Biontech y Moderna, las más administradas en España.

En el caso de la primera, se concluyó que el nivel máximo de protección no se alcanza hasta siete días después de recibir la segunda dosis, mientras que en el de la segunda, con un nivel de respuesta celular generado superior al producido por la de Pfizer, el máximo nivel de protección no se alcanza hasta 14 días después de completar la pauta de vacunación.

El estudio se ha publicado en la revista 'Frontiers Immunology' y se realizó mediante un trabajo de campo en voluntario del propio hospital, en los que se estudió la respuesta inmunológica a la vacuna midiendo la respuesta celular a 3, 7 y 14 días después de la misma, ha informado el centro hospitalario.

El doctor Rafael Correa Rocha ha destacado que el estudio determina que hay que seguir extremando las precauciones, sobre todo en las personas recién vacunadas o que no han completado la pauta completa, y ha llamado a seguir apostando por "la mascarilla y las precauciones habituales" como las medidas que siguen siendo "más efectivas para evitar la propagación de la enfermedad".

"Aún desconocemos cual es el valor de respuesta celular a partir del cual un individuo vacunado está completamente protegido de la infección. Pero estos resultados nos empujan a concienciar a la población sobre el hecho de que haber recibido sólo la primera dosis de estas vacunas probablemente no sea suficiente para conferir protección, y que incluso habiendo recibido la segunda dosis existe una ventana de 1-2 semanas donde el nivel de protección todavía no ha alcanzado su máximo", ha explicado.

Así, ha recalcado que "no hay que olvidar" que estas vacunas "disminuyen drásticamente el riesgo de padecer la enfermedad y de desarrollar síntomas graves, salvando muchas vidas" pero no garantizan al 100% que no podamos infectarnos y transmitir el virus a otras personas no vacunadas o con mayor riesgo.

El trabajo ha contado con la participación de Sergio Gil y Diego Carbonell, del Laboratorio de Inmuno-regulación, como encargados del trabajo de campo, así como con la colaboración de los Servicios de Microbiología y de Salud Laboral del Marañón, y el apoyo del doctor Jordi Ochando del Instituto de Salud Carlos III.

Tercera dosis

Una de las líneas de estudio en el ámbito internacional se centra en conocer la evolución de la inmunidad inducida gracias a la vacuna y, en este sentido, desde el centro hospitalario han indicado que es esperable que "la intensa respuesta provocada en el momento de la vacunación vaya disminuyendo con el tiempo", pero todavía es pronto para saber "si los valores de memoria inmunológica que perduran son suficientes o no para prolongar la protección a largo plazo".

Por eso se está estudiando qué nivel de respuesta celular es necesario mantener para conferir una inmunidad protectora y para evitar la propagación de la pandemia, ha indicado. A la espera de estos estudios, la administración de una tercera dosis ha recordado que aumenta en cualquier caso el nivel de memoria inmunológica, y reforzará la protección frente al desarrollo del Covid-19, especialmente en aquellas personas más vulnerables o más expuestas a la infección.