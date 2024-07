Saralma, la tiktoker granadina que saca a relucir su arte por las calles de Granada

Son cerca de las cinco de la tarde de un jueves caluroso en la capital granadina, cerca del PTS se encuentra Sara Liñán, una joven apasionada por el mundo del maquillaje y las redes sociales que se ha convertido en todo un icono en TikTok por sus espectaculares caracterizaciones.

Sara es de esas chicas que derrochan una magia particular. Bajo el espíritu de una niña y con una sonrisa imborrable en la cara Saralma abre las puertas de su hogar para mostrar el talento que descubrió gracias a la pandemia. "Aunque la cuarentena trajo muchas cosas malas, a mí me descubrió un mundo, que sin haber estado encerrada y con tanto tiempo libre, es muy probable que nunca hubiera descubierto", destaca la joven.

"Era la niña más tímida de mi clase, nunca me habría imaginado ponerme delante de una cámara y mucho menos tener una comunidad de seguidores", puntualiza.

La granadina cuenta con más de 496 mil seguidores en su cuenta de TikTok, lo que comenzó como un hobbie en cuarentena ahora es "una fuente de inspiración y vocación personal". "Me lancé a este mundo sin tener ningún tipo de formación y/o preparación, la pandemia puso en mi mano un móvil y una brocha y descubrí el talento que tenía al maquillar y al hacer vídeos creativos", dice orgullosa.

Su popularidad alcanzó su pico más alto con el reto de '31 maquillajes hasta Halloween', donde esta joven artista se caracterizó durante todo el mes de octubre de diferentes personajes de películas Disney y de terror, como 'Coco', 'Venom', o el 'Payaso de IT' con el que salió por primera vez a la biblioteca del PTS para asustar a las personas que se encontraban allí.

"La vida me ha dado el don del arte", reconoce. Se define así misma como una "artista polifacética", además del maquillaje también es actriz y recientemente ha sacado su primer single como cantante, 'Sobredosis de amor', un tema en conjunto con una de sus mejores amigas. "Personaje en el que me transformo, personaje que interpreto y para mí eso es lo más divertido, poder mezclar todas las cosas que me gustan", manifiesta.

"Me encanta salir a la calle y que los niños vengan corriendo a abrazarme, también las sonrisas que robo a la gente, desde la persona más tímida que solo se atreve a mirarte de reojo pero tu notas que te está mirando, le regalas una sonrisa y te la devuelve, hasta esa persona que se atreve a acercarse a ti y a pedirte una foto", detalla.

"Me gustaría ser el referente de lo que hago para mi ciudad como lo son Lola Índigo, Saiko o Dellafuente para la música granadina"

Saralma reconoce que sus padres son "mi fuente de inspiración diaria". "No sería lo que soy sin el apoyo que ellos me han brindado siempre", asiente. Como buena granadina tiene sus raíces muy presentes en lo que hace "estoy muy orgullosa de mi tierra, Granada es la ciudad más bonita del mundo, me gustaría ser el referente de lo que hago para mi ciudad como lo son Lola Índigo, Saiko o Dellafuente para la música granadina", destaca. "Una frase que siempre digo es que en Graná se respira arte", manifiesta sonriendo.

La joven cuenta la crudeza del camino artístico, "abrirse paso en este mundo es complicado, pero no imposible. Tienes que hacer ruido, hacer ver lo que vales y que los ojos correctos te vean", resalta.

Pese a ello, Sara pone todo su empeño en sacar adelante su trabajo y sueña con que algún día llevará la voz de Granada a otras partes de la geografía. Mientras lo hace por las calles de la ciudad, regalando sonrisas a pequeños y mayores quienes la observan desde la distancia con timidez y esbozando una pequeña mueca de felicidad.