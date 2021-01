Los cinco ‘tiktokers’ con más seguidores de Granada

TikTok es la red social que más rápido ha crecido en los últimos años. Fue lanzada en septiembre de 2016, y tardó tan solo 200 días en ser desarrollada. Se trata de una plataforma asiática en la que se comparten clips musicales de corta duración, y actualmente cuenta con 800 millones de usuarios activos en todo el mundo, ha alcanzado las más de 2.000 millones de descargas entre la Play Store de Google y la App Store de Apple en los últimos años.

Se trata de la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo de 2020 con más de 115,2 millones de instalaciones, superando a gigantes como Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de descargas.

En cuanto a su funcionamiento, TikTok permite crear, editar y subir videos musicales de un minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical. También tiene algunas funciones de inteligencia artificial e incluye llamativos efectos especiales, filtros y características de realidad aumentada. También cuenta con otras funciones como la posibilidad de enviar mensajes, votaciones, listas de amigos y, por supuesto, un sistema de seguidores y seguidos.

El auge de esta aplicación también ha llegado a Granada, de forma que la figura de ‘influencers tiktokers’ ya es una realidad. Los cinco ‘tiktokers’ con más seguidores de la provincia han atendido amablemente la llamada de GranadaDigital.

1. @aleexgm8

Alex García Martínez se encuentra a la cabeza con 1,2 millones de seguidores en TikTok. El ‘tiktoker’ de 18 años es natural de Maracena, aunque en pocas ocasiones está allí ya que comenta que le encanta viajar y conocer nuevos lugares. En la actualidad cursa un grado superior de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TAFAD) aunque también se dedica al baile, destacando el shuffle y lleva seis años haciendo parkour.

Comenzó en Musical.ly porque su hermana de 11 años subía algunos videos y él quería verlos, entonces aproximadamente en septiembre de 2019 se lo descargó. En esa época solía subir solamente tres o cuatro vídeos a nivel personal. Un día decidió publicar uno haciendo un salto mortal y se hizo viral con más de 100.000 visitas, en ese momento empezó a tener más de 1.000 seguidores nuevos.

Se animó tras ver la reacción de los adeptos a la red y comenzó a subir un video al mes. Por culpa de la pandemia de Covid-19, lo despidieron del puesto de monitor en el que se encontraba trabajando desde que terminó el grado medio. “Entre los chavales me conocían como el maestro ‘tiktoker’ pese a no ser aún muy conocido”, afirma. Durante el confinamiento se disparó el contenido que subía y cuenta que incluso hacía tiktoks a las cinco de la mañana. En ese periodo alcanzó los 40.000 seguidores muy rápido y destacó por hacer videos “de calle”, según explica. La gente le comentaba en los tiktoks y directos que hacía que “era un chico de calle” entonces él sacó partido a este tema e hizo varios videos sobre esto. “Yo ya no era Alex, era el de calle”, sentencia.

Su contenido suele basarse en tiktoks hablando, usando su voz y mostrando su vida y a su familia, además de algunos “bailes fáciles” y acrobacias que realiza en su tiempo libre. Poco a poco fue incrementando su fama hasta llegar a codearse con conocidos ‘tiktokers’ españoles y empezó a colaborar en una agencia llamada ‘Sweven’. Entre sus tiktoks más conocidos destaca un “trend de baile” que realizó en la Catedral de Granada junto con otros tiktokers famosos y otro en el que aparece con la moto de su amigo y suena la canción “Motorola” de Morad.

Alex explica que sus seguidores están muy compensados ya que le siguen en la red el mismo porcentaje de chicos que de chicas, de unos 14 a 16 años. Lo que más le gusta de ser ‘tiktoker’ es viajar y comer gratis en múltiples ocasiones, conocer gente con sus mismos gustos y colaborar con marcas que le envían productos, sin embargo, asegura que hay que saber afrontar que la gente opine constantemente sobre su vida y sobrellevar comentarios negativos fuera de lugar. Además, explica que cuando viaja a otros lugares, en muchas ocasiones, hay un grupo de 40 o 50 personas en la puerta esperándolo y eso es algo muy frustrante en lo que a su intimidad se refiere.

TikTok le paga una cantidad de dinero que “no pasa de las tres cifras”, pero a través de la agencia, que actúa como intermediaria, colabora con marcas y realiza campañas que les ofrecen viajes, comida, ropa, zapatos y demás, por lo que se muestra contento con estos beneficios. Alex no tiene un plan de futuro concreto, pretende terminar sus estudios deportivos y “dejar que vayan surgiendo las cosas”.

2. @neestorseller17

Néstor Seller Hidalgo se encuentra en segunda posición con 678.000 seguidores en la red social. Con tan solo 16 años, este ‘tiktoker’ nacido en Vegas del Genil ha saltado a la fama en TikTok. Actualmente estudia bachiller de artes escénicas y comenzó su carrera en la plataforma a finales de febrero, ya que hacía videos con bailes y a la gente le llamaron la atención, así que sus seguidores empezaron a subir hasta llegar a los 200.000 a finales del mes de agosto del pasado año.

La temática de sus videos suele basarse en “lypsing” o lo que es igual, videos cantando, pero el contenido es muy variado y se puede encontrar desde directos haciendo los deberes o la cena, a tiktoks con su familia y temas relacionados sobre todo con el humor. El tiktok más viral fue uno titulado “Cómo ligan las chicas de mi pueblo” del cual salió su famosa muletilla de “¡Raul!”, que alcanzó tres millones de visualizaciones.

El público de Néstor suele ser sobre todo chicas, de entre 10 y 18 años. El ‘tiktoker’ explica que lo que más le gusta de la red social es la facilidad que supone el darse a conocer, que le permite ser uno mismo y que se puede encontrar una gran variedad de contenido de todo tipo. Por otra parte, añade que ser ‘tiktoker’ hoy en día esta muy infravalorado ya que en muchas ocasiones no se valora el trabajo que realizan y no se le toma en serio por el hecho de dedicar tiempo a este.

Afirma que no recibe beneficio económico de TikTok por ser menor de edad, pero sí es cierto que algunas marcas suelen contactar con él y le regalan ropa, cenas, zapatillas y demás productos. En el futuro le gustaría dedicarse a algo relacionado con las artes escénicas como actor de cine, bailarín, modelo o algún trabajo que le permita hablar y expresarse libremente puesto que es una cualidad que destaca en su persona. Asimismo, espera usar más frecuentemente la plataforma y seguir deleitando a sus seguidores con el divertido y original contenido que publica diariamente.

3. @screwman.frantejera

Fran Tejera, más conocido como ‘el hombre tornillo’, no es el típico usuario que todos imaginan al pensar en TikTok, él se encuentra el tercero en número de seguidores con 548.200 por realizar videos mostrando como funcionan las herramientas y productos a modo de tutorial que vende en su tienda de bricolaje del gigante alemán Berner, situada en el polígono Juncaril.

Este original ‘tiktoker’ tiene 43 años y lleva 24 trabajando como comercial de ventas en el sector del bricolaje, por lo que ha sido precisamente su conocimiento y habilidad lo que le han convertido en toda una estrella en las redes sociales. Cuenta que un día se quedó sin espacio en el móvil y sus hijas de 9 y 12 años le mostraron la plataforma, por lo que empezó a subir sus videos ahí.

Uno de sus primeros tiktoks en los que mostraba como funcionan unos tacos universales que valen tanto para superficies macizas como huecas, consiguió ni más ni menos que 24 millones de reproducciones, y en ese momento los seguidores de ‘el hombre tornillo’ se dispararon de 50.000 a 350.000.

Pese a mostrar los productos en sus tiktoks, screwman (así lo apodó uno de sus seguidores americanos), asegura que hace esta labor fundamentalmente para ayudar a la gente más que para vender. Además, ya se ha estrenado como ‘Creador de contenido’ así que tiene la suerte de que su trabajo y afición le reportan beneficios económicos.

4. @eli.mooreno

Elisabeth Donaire Moreno, más conocida como Eli, está en cuarto lugar entre los ‘tiktokers’ de Granada, con 362.200 seguidores en la plataforma. La zaidinera de 19 años actualmente estudia peluquería en una academia y compagina el curso con la red social. Cuenta que lleva muchos años en la plataforma (cuando se llamaba Musical.ly en vez de TikTok) y la conoció gracias a una amiga que subía videos con frecuencia, pero fue a raíz de la cuarentena, en marzo, cuando empezó a subir contenido con más asiduidad.

Suele realizar tiktoks de dúos con otros ‘tiktokers’ y reacciona a videos que le mandan sus seguidores sobre temas bastante variados. Además, Eli tiene una muletilla por la que es famosa y es que en la mayoría de sus videos comienza diciendo su conocido “nena” y comenta que su acento suele llamar la atención entre sus seguidores.

El tiktok que cuenta con más visualizaciones es uno sobre peluquería en el que reaccionaba a un corte de pelo que le hacían a una chica “con un melenón” resalta la ‘tiktoker’, que posee más de un millón de visitas. A raíz de esa época, Eli comenzó a subir contenido que vio que gustaba a la gente y, a raíz de ahí, ahora colabora con marcas y productos que le envían material.

Respecto al beneficio económico, explica que es muy complicado que la plataforma directamente pague por los videos, ya que para ello es necesario ser ‘creadora de contenido’. Ella lo intentó pero no le surtió efecto y por ello actualmente sube contenido por diversión, sin recibir dinero a cambio.

Lo que más le gusta de TikTok es que disfruta con lo que hace, pero sí es cierto que los ‘haters’ siempre están ahí mandando mensajes negativos y “es algo que hay que tener presente cuando te dedicas a esto”, dice. La fama no ha supuesto un problema para Eli ya que aclara que aún no es muy conocida y puede hacer su vida con total normalidad.

En el futuro pretende continuar y acabar sus estudios de peluquería a la vez que sigue subiendo tiktoks a la plataforma, puesto que disfruta con lo que hace y asegura que eso es lo más importante.

5. @almeda_110

Mar Almeda Caparrós es una barcelonesa de 18 años que lleva dos de ellos afincada en Granada capital. Pese a llevar algunos meses sin subir contenido a la red, cuenta con un total de 331.200 seguidores, situándose en quinto lugar. Cursa estudios superiores de Técnico de Sonido y Producción Musical. Comenzó su etapa en TikTok en el año 2016, cuando la plataforma se llamaba ‘Musical.ly’, al igual que Eli.

Empezó en la plataforma haciendo videos con su hermana por diversión y fue creciendo poco a poco “casi sin darse cuenta”. Su fama iba por rachas. “Había meses que estabas muy arriba y otros que te veía poca gente, el algoritmo de TikTok es muy complicado”, explica Mar.

La ‘tiktoker’ comenta que hubo un video que destacó entre los demás porque jugaba con los roles de género y añade que “no es la típica chica”. “Tengo el pelo corto y mi propio estilo, y creo que eso es lo más importante para destacar en cualquier red social, tienes que marcar la diferencia”, indica.

El perfil más común de seguidores que posee suelen ser chicas, de 8 a 16 años, aunque destaca que actualmente está tomándose un descanso en la plataforma ya que pretende enfocarla a otro tipo de público más afín a sus ideas de futuro.

Mar afirma que TikTok le ha ayudado a abrirse a la gente, le ha permitido mostrarse tal y como es y ser más extrovertida, sin embargo, hay que saber lidiar con los comentarios de los seguidores y suelen llamar su atención para pedir fotos por la calle y es lo que peor lleva. Asegura que subir contenido diariamente es “algo que desgasta mucho y a largo plazo acaba agotándote”.

La barcelonesa no recibe beneficio económico de parte de la plataforma, pero cuenta que, tiempo atrás, colaboró con una empresa que le establecía unos requisitos de contenido y estuvo con ellos un tiempo. De cara al futuro espera utilizar la herramienta para dar a conocer su trabajo asociado a la música y promocionarlo, sobre todo temas relacionados con la producción y composición y adaptar los tiktoks a sus gustos.