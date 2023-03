La sanidad pública granadina sale a la calle: “La gestión no es buena porque el sistema sigue deteriorándose”

El centro de la capital acoge este sábado una manifestación en defensa de la sanidad pública. Los días pasan en este año marcado por las elecciones municipales y nacionales y los profesionales sanitarios continúan alzando la voz para dejar claro que para ellos la situación no es sostenible. La marcha de esta jornada, que se va a dar en las ocho provincias andaluzas, arranca a las 12:00 horas en el Triunfo con destino a la Fuente de las Batallas. La protesta está convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada. Marta García Caballos, médica de familia perteneciente a la organización local, repasa las reivindicaciones del colectivo y reclama voluntad de diálogo a las instituciones para no "destrozar lo público".

Marta García espera que la cita de este sábado sirva para “reivindicar la utilidad social de la Atención Primaria, que atiende el 80% de las consultas de la población”. La especialista entiende que es necesario que haya una "voz unánime" que pida "un cambio en la política sanitaria de la Junta", para que esta "mire hacia los usuarios del sistema y no a las empresas que se lucran de su deterioro”

“La gente percibe que no damos respuesta”

Entre las peticiones de Marta García para mejorar la situación actual están una mejora de la "gestión de personal, una financiación adecuada y sacar de la consulta lo burocrático que no aporta valor al trabajo clínico". Por otro lado, apunta que "las medidas de prevención y promoción de la salud están completamente olvidadas" y remarca su importancia.

La profesional no se corta para decir que "la cosa va a peor". “La gente percibe que no damos respuesta. Esto es consecuencia de un desmantelamiento y deterioro progresivo del sistema público”, asegura. Además, añade que esta circunstancia deriva en problemas, uno de ellos las agresiones a sanitarios. Lidiar con determinadas situaciones es un argumento para las personas que terminan por buscar "otras salidas profesionales".

Desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Granada se ha criticado con dureza la orden de la Consejería de Salud y Consumo que tiene por objeto la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria, incluida la Atención Primaria. "Establece unos precios exorbitantes y sospechosos para los servicios de empresas privadas que podrán utilizar instalaciones públicas", advierten desde la organización.

"Se suponía que sólo actualizaba los precios públicos para concertar las consultas de las pruebas privadas. El problema es la inclusión de dos novedades fundamentales", manifiesta Marta en referencia a las consultas de Atención Primaria y al uso de instalaciones públicas por parte del sector privado. "Es un disparate a precio de oro”, critica la médica de familia, que apostilla que la orden supone un "regalo". “Han terminado de revolver a un sector de la población que entiende que esto es una expropiación del sistema público”, asevera.

"La gestión no es buena"

Uno de los elementos clave en la sanidad, como en casi todo en esta vida, es el dinero. Marta García afirma que el dinero destinado a sanidad en presupuestos no es el problema, sino "donde van las partidas". "No me sirve engordar las cuentas de las empresas privadas que están parasitando el sistema", clama.

Por otro lado, declara que el control del gasto farmacéutico también se ha visto perjudicado por la eliminación de medidas que "permitían grandes ahorros". En el presente, asegura que hay un "agujero negro" por "pagar medicamentos a precio de oro, algo que considera "insostenible" para lo público. "La gestión no es buena porque el sistema sigue deteriorándose", lamenta la profesional sanitaria, que pide administrar "de forma eficiente".

"Es mentira que no haya médicos"

'Cuidar a los que cuidan' es una de las grandes reivindicaciones del sector público desde hace tiempo. Marta argumenta que “como sistema no estamos siendo competitivos para atraer y retener profesionales”. “Una persona que lleva diez años formándose no puede firmar contratos de mes en mes”, esgrime. Además, denuncia una afirmación muy repetida en algunos discursos: “es mentira que no haya médicos. Tenemos más facultades de medicina y plazas MIR que nunca”.

“No están haciendo ningún esfuerzo porque la profesión sea atractiva. Hay que ofrecer buenas condiciones y disminuir la sobrecarga”, expresa la médica de familia. Para ella, algunos de los factores más negativos son los "contratos precarios", la imposibilidad de "conciliar" o "las dificultades a la formación continuada". Además, indica que las remuneraciones también tienen su peso, pues "te vas, por ejemplo, a Murcia y ganas más".

Para mejorar el escenario actual, las mesas de negociaciones son un punto clave, pero la fe de la representante de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada no es excesiva. “El problema es que no creen en el sistema público”, lamenta.

Desde su punto de vista, "pretenden destrozar lo público" para posteriormente "justificar las privatizaciones". La especialista augura que en Andalucía puede darse una situación similar a la vivida en Madrid debido a la falta de “voluntad de diálogo” y la “negación de la realidad”. “Hay valoraciones objetivas e indicadores que muestran que el sistema que está peor que hace años”, reitera Marta García, quien espera que la manifestación de este sábado sea el punto de inflexión para un cambio a mejor.