Metallica y Pearl Jam homenajean a Miguel Ríos en sus conciertos en España

La música en directo regala momentos únicos que, en muchas ocasiones, no se pueden volver a repetir. Metallica, que tocó este jueves en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, regaló a los asistentes al concierto una interpretación del 'Bienvenidos' de Miguel Ríos, al que le mostraron su "respeto". Por otro lado, Pearl Jam dedicó al granadino, que fue definido como un "héroe" por Eddie Vedder, vocalista de la banda, y a su hija Lua la canción 'Better man'. Estos dos gestos son enormes muestras de la dimensión que tiene la figura de Miguel Ríos, que a sus 80 años, recientemente celebrados por todo lo alto, es una leyenda viva del Rock.

Metallica es un grupo estadounidense, aunque su gusto por España es un hecho. Robert Trujillo, bajista de la banda, se animó con el cántico 'Yo soy español, español' para celebrar el domingo de éxitos en el deporte nacional con la Eurocopa y el triunfo de Alcaraz en Wimbledon.

"Tenemos mucho respeto por este hombre"

El gran momento llegó cuando el propio Trujillo y guitarrista Kirk Hammett animaron al público a seguir la letra de una canción en español. “Tenemos mucho respeto por este hombre", expresó el bajista antes de encender a los espectadores con los primeros acordes del 'Bienvenidos', que, lógicamente, fue seguido con gusto por parte de todos los concurrentes. La magia de un momento así es un regalo para todos los rockeros que acudieron a este concierto.

El otro homenaje a Miguel Ríos llegó hace unos días en el Mad Cool Festival. Todo tiene su origen en el actor Javier Bardem, que mandó a Eddie Vedder una versión de Miguel Ríos del tema 'Come Then Goes'. De aquel gesto nació una gran admiración del cantante por la leyenda granadina. "No se puede encontrar a un hombre mejor", aseguró el vocalista. La magia de Miguel Ríos trasciende generaciones y traspasa fronteras.