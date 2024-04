El Recreativo Granada certificó el pasado fin de semana en Castalia un descenso anunciado muchas semanas antes. Ahora sólo le queda como acicate el honor de intentar ponerle a sus rivales las cosas lo más difícil posible en las seis jornadas que restan.

La primera parada en esa estación de penitencia carente de motivación la hará este domingo el San Fernando en la Ciudad Deportiva (12:00 horas). Un encuentro al que los de la Isla de León llegan con 35 puntos y la necesidad imperiosa de ganar para seguir en la lucha por la permanencia, cuya frontera marcan con tres unidades más Sanluqueño y Mérida.

A esa presión de los oponentes por sumar de tres en tres se aferra el técnico del filial, Germán Crespo, para poner contra las cuerdas a los que han de medirse al Recre de aquí a que termine la liga regular. Y es que, con la más que probable salvedad del Córdoba y el Atlético Baleares, todos se jugarán algo, por arriba o por abajo, en sus partidos ante los rojiblancos.

"Sobre todo, debemos saber que tenemos que jugar con lo que se van a jugar los equipos. Los demás, tanto por arriba como por abajo, se juegan su objetivo de la temporada y nosotros debemos intentar aprovechar esa presión. Vamos a intentar competir porque tenemos que hacerlo de cara a la competición para no beneficiar a nadie", afirmaba el preparador granadinista en la previa del choque ante los gaditanos.

Crespo reconoce que "casi todos los equipos van a venir a por la victoria". "Primero porque se enfrentan al último clasificado, un descendido, aunque desde hace semanas estemos compitiendo pese a que sabíamos que podía llegar ese descenso", admitió. Por ello, pidió a sus jugadores "competir como lo está haciendo el equipo, generando y con ese pelín de suerte que nos ha faltado sobre todo en los últimos metros porque el otro día en Castellón también hubo situaciones para incluso haber empatado el partido".

El entrenador del filial reconoció que es precisamente en eso en lo que más está incidiendo en las rutinas de trabajo: "Hay que competir e intentar que al que se quiera llevar los tres puntos le cueste como a todo rival que ha venido aquí".

Sobre el descenso matemático, el técnico no escondió que, pese a certificarse la semana pasada, "sabíamos desde hace muchas que estaba complicado y que era cuestión de tiempo". "En cuanto a números no nos iba a dar para evitar el descenso. Ha tocado esta semana y ha sido un palo, pero lo teníamos más o menos asimilado. Los chavales van a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora. Intentarán ganar todos los partidos que se pueda en estas seis jornadas que restan, aunque sabemos que va a ser difícil porque los rivales se van a jugar mucho. Sólo nos enfrentaremos a uno o dos rivales que no se juegan nada", confesó finalmente.