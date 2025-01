Real Madrid: Un rey en proceso de recuperar su trono

El 'tourmalet' de partidos de las fiestas navideñas tendrá un broche de altos vuelos para el Covirán Granada. Aunque la Navidad ya ha echado el cierre, la ACB vive en estos días los últimos coletazos de la Jornada 14. Así, el conjunto rojinegro disputará este miércoles su primer partido intersemanal de la temporada ante uno de los grandes cocos de la competición, el Real Madrid.

Los blancos visitarán Granada con el billete para la Copa del Rey bajo el brazo. Su victoria de este pasado lunes ante Baskonia en el Buesa Arena le ha servido para certificar su presencia en el Torneo del KO en Gran Canaria. Ahora, su siguiente objetivo será hacerse con uno de los puestos que marca el ser cabeza de serie. Por el momento, ostentan diez victorias en su casillero, empatados con Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria, eso sí, con un partido menos por lo que regresar a la capital con una victoria este próximo miércoles los llevaría a empatar con La Laguna Tenerife y acercarse un poco más a Valencia Basket y Unicaja, ambos con doce victorias.

El duelo de este miércoles será el segundo de los cuatro encuentro que deberá afrontar esta semana. Tras visitar el Buesa y pasar por el Palacio, los de Chus Mateo viajarán para medirse al Zalgiris el viernes10 de enero en la Euroliga. Posteriormente, regresarán a Madrid para recibir a La Laguna Tenerife en un duelo trascendental en lo que a la lucha por los puestos altos de la tabla se refiere. Apenas 48 horas de diferencia entre partido y partido que el Covirán Granada debe aprovechar para imponer un alto nivel físico y así hacer que la sobrecarga de minutos haga mella en su rival.

No cabe un ápice de duda de que el Real Madrid no es un contrincante de agrado para ningún equipo, pero sí es cierto que el proyecto de esta temporada 24/25 puede presentar algunas dudas. Los blancos se ven demasiado alejados del liderado en la ACB, mientras que en Euroliga se encuentran octavos con diez triunfos y 9 derrotas, una posición poco habitual derivada de las continuas lesiones que han golpeado a una plantilla bastante renovada para lo que suele ser el mercado de fichajes de los madrileños.

Las salidas de efectivos como Vicent Poirier, Guershcon Yabusele, Rudy Fernández o Sergio Rodríguez han causado estragos en un vestuario con caras nuevas como las de Andrés Feliz o Xavier Rathan-Mayes. A ellos se unieron incorporaciones de viejos conocidos como Usman Garuba o Serge Ibaka. Sin embargo, parece que las piezas no terminan de encajar. Desde el inicio de la temporada, el Madrid ha sufrido varios varapalos como la lesión de Feliz, ya recuperado o recientemente la de Gabi Deck que presenta una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda.

A las ausencias por lesiones se le suma la versión irregular que han mostrado algunos de sus efectivos. Uno de los casos más claros es el de Dzanan Musa. El base bosnio, habitual en las estadísticas de mejores jugadores, no terminaba de dar con la tecla en la presente campaña. La pasada temporada promedió 14'2 puntos con un 40,2% en el triple y un 59,9% en el tiro de dos. Hasta el momento, sus números bajan a los 12,9 puntos de media, eso sí con un mayor porcentaje de acierto, en parte, elevado por su gran despertar ante Baskonia este pasado lunes. Musa se encargó de certificar el billete para la Copa con una actuación estelar, de esas que tanto echaban de menos en la capital. 29 puntos con un 5 de 5 en triples y un 8 de 9 en tiros libres. Casi nada y cuando Musa está enchufado el Madrid es otro equipo.

Quienes no fallan son Facundo Campazzo y Mario Hezonja, líderes indiscutibles del equipo. Entre ambos anotan 26'7 puntos y capturan 7'6 rebotes de media. El base argentino es el tercer jugador mejor valorado de la ACB con 18'8 de media, además del quinto que más asistencias reparte con 5'4 y el segundo con mejor +/-. A su lado aparece un Mario Hezonja que, después de sus idas y venidas del verano y alguna que otra declaración polémica, es el superhéroe del equipo. El alero solo ha bajado una vez en lo que va de temporada de los dobles dígitos en anotación, máximo anotador del equipo y segundo mejor reboteador.

El gran escollo del Real Madrid esta temporada aparece en el juego interior. Edy Tavares no está encontrando su mejor versión, mientras que la apuesta por Ibaka y por un Usman Garuba que trata de dejar a un lado sus problemas físicos deja a los de Chus Mateo con un importante agujero en sus planteamientos. A esto se suma la nula aportación de un Rathan-Mayes que parecía ser la gran apuesta de los blancos este año, pero que acaba siendo incluso el descarte en algunos partidos.

La temporada 24/25 no está siendo especialmente sencilla para un equipo que debe aspirar a absolutamente todo, pero que está viendo como su hegemonía ya no es tan clara ante la brillantez y el potencial de proyectos como el Valencia Basket o Unicaja, es por eso que no tropezar este miércoles debe ser el gran objetivo de un equipo que ya sabe lo que es caer ante rivales, a priori, asequibles para ellos como Leyma Coruña o Surne Bilbao Basket. Del lado de los rojinegros, la esperanza de dar el campanazo nunca puede perderse.