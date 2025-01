Pablo Pin: "Si nos dejamos llevar por opiniones hubiésemos cambiado el equipo cuatro veces"

Sin apenas tiempo para digerir la derrota ante Gran Canaria toca ya pensar en el Real Madrid. Este miércoles el Covirán Granada recibe a un conjunto blanco que ya ha conseguido su billete para la Copa del Rey pero que, en palabras de Pablo Pin, "se exigen la victoria de una manera especial". El técnico rojinegro ha hablado sobre el estado físico y mental del equipo, una plantilla algo más serie en este inicio de semana, pero a la que se le ha "reforzado" los aspectos positivos del último partido. Pin también ha analizado las situaciones de Scott Bamforth y Elías Valtonen, algo más irregulares las últimas semanas y de un Amine Noua que, dentro de "siempre aporta" cada vez le cuesta más desarrollar su juego.

Sensaciones y estado físico: “A nivel físico bien, solo tuvimos a un jugador mal que es Edgar. No creo que sea virus, simplemente se encontraba mal pero hizo el entrenamiento. Ayer me encontré al equipo más serio de lo normal. Hicieron un gran esfuerzo para acercarnos en el marcador. Por otro lado, hablando con ellos, viendo las cosas a mejorar y por supuesto reforzando las cosa que se han hecho bien. Intentamos encarar el partido con la máxima ambición siempre”.

Real Madrid: “El Madrid siempre tienes que esperar la mejor versión. Por como es el club, su exigencia de victoria es en cada partido, da igual el día que jueguen o el rival. Se exigen de una manera especial la victoria. En cuanto a la irregularidad, creo que hay que analizar las cosas con frialdad y con profundidad. Un equipo que pierde a Yabusele, Poirier, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez... está cuarto de la ACB, luchando por la Euroliga y tienen la opción de fichar por lo que tan mal no están. Ayer se vio una superioridad importante ante Baskonia y cada vez que quería se despegaba de diez. Bendita irregularidad la del Madrid, ya me gustaría a mí. Estoy seguro de que al final de temporada luchará por todo como siempre”.

Bamforth y Valtonen: “Elías venía jugando muy bien y puede que lleve una racha en la que está algo más desacertado o desaparecido. Tenemos que seguir confiando en él. Necesita que le generen un poco las ventajas, eso sí, debe dar un paso a delante en el rebote. Estoy seguro de que en breves tendremos al Valtonen que necesitamos y que él quiere ser. Con Scott, también lo comenté, estoy con ellos en las buenas y en las malas. A él por los niveles físicos de los contrarios le cuesta jugar. También necesita que le generen ciertas ventajas y el otro día pasó eso. No encontró la confianza. Scott nos aporta mucho y tenemos que seguir confiando en todos”.

Asistencia al Palacio: "Debemos valorar y disfrutar el jugar contra equipos de este nivel. Nos ha costado mucho volver a hacerlo y no se sabe cuantas veces vas a jugar contra este tipo de equipos. Disfrutar de jugar en esta liga es importante”.

Mejora del rebote: “Para nosotros lo números totales, en nuestros estudios, lo medimos en porcentajes. Quién rebotea más, un equipo que juega 80 tiros por partido o el que tira 60. Nosotros por porcentaje estamos por encima de la media en el rebote”.

Mercado de fichajes: “Coruña no se ha reforzado porque no ha encontrado el perfil, quedan muy pocos que no se hayan reforzado. Por nuestra economía, no tenemos la capacidad de fichar. No sé si es el momento de fichar, debemos darle confianza a los jugadores que tenemos. Si nos dejamos llevar por impulsos u opiniones hubiésemos cambiado el equipo cuatro veces. Nosotros tenemos que tener paciencia, esa línea de trabajo nos ha salido bien. El mercado está muy difícil. Dentro de unas semanas se van cerrando otras ligas. Tenemos que ver en el futuro si podemos fichar o si consideramos si es necesario”.

Amine Noua: “Es una mezcla de todo. Jugamos contra un rival, la semana pasada en Murcia es un equipo super duro a nivel físico, hacen que los exteriores no generen, si no tienes tiro libre estás en desventaja…Cada vez le va a costar más jugar, si metiese todos los días 25 puntos y cogiese 10 rebotes pronto estaría cogiendo el vuelo para jugar en otro equipo. Lo importante es que siempre aporta, lo que tenemos que conseguir es que más jugadores entre en esa línea de regularidad de Amine”.

Necesidad de un pívot: “No se si el debate del cinco es público como tal o de redes sociales. Cada uno puede opinar lo que quiera. Lo importante es seguir dándole confianza a Jacob, a Rubén y seguir trabajando con Iván para que llegue al nivel físico que exige la liga”

Juego interior del Real Madrid: “El partido contra Baskonia, los minutos de Tavares lograban ir diez arriba. No es que los demás sean peores es que Tavares influye mucho en el juego. Necesitamos que Rubén de un paso adelante en físico, en correr la pista… necesitamos un trabajo de todos, no podemos cargarle la responsabilidad a uno o dos jugadores”.