Quejas en el Parque Norte de Bomberos por la falta de vacunas de Pfizer para personas con una dosis de AstraZeneca

Inicio de semana con complicaciones para el proceso de vacunación en Granada. Dentro del punto de vacunación masiva situado en el Parque Norte de Bomberos se están produciendo quejas debido a la falta de dosis de Pfizer para personas con una dosis de AstraZeneca que eligieron no recibir la segunda dosis del preparado de Oxford. Así lo asegura a GranadaDigital un docente granadino que agrega que se ha marchado del lugar tras conocer que no podía recibir la segunda unidad que había escogido mediante un formulario.

“Cuando han ido a ponerme la dosis he preguntado y me han dicho que era AstraZeneca porque no les quedaba Pfizer”, afirma este profesor, que critica que la Junta defienda públicamente que la mayoría de personas con una dosis de AstraZeneca están eligiendo completar la pauta sin mezcla. “Que no vendan que ofrecen las dos opciones”, apostilla. Este hecho ha desembocado en protestas y presentación de algunas reclamaciones por parte de algunos ciudadanos según sostiene este testigo que ha acudido este lunes al lugar.

Fuentes de la Consejería de Salud y Familias han reconocido el error producido, pues se han recibido menos viales de los necesarios. Desde el departamento dirigido por Jesús Aguirre se asegura que a estas personas se les va a asignar una nueva cita para subsanar lo ocurrido lo antes posible y continuar con la mejor marcha posible del camino a la inmunización de la población.