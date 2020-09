¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas de Covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene activas una serie de pautas y protocolos para detectar posibles síntomas de SARS-CoV-2 y dar una respuesta de forma eficiente. Un manual de instrucciones para frenar el avance de una pandemia que se ha cobrado miles de víctimas mortales en todo el mundo. El coronavirus presenta un amplio abanico de indicios que abarcan desde sintomatología que podría pasar por un constipado corriente hasta afecciones más importantes como dificultad para respirar. Pero conviene responder a una serie de preguntas para tratar y prevenir la enfermedad.

¿Qué es el coronavirus?

Se trata de una familia amplia de un virus con incidencia tanto en los animales como en los seres humanos. Las infecciones provocadas por este son de carácter respiratorio y van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés), tal y como explica la OMS.

Pero no es lo mismo coronavirus que Covid-19, aunque a efectos prácticos se usa indistintamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente y que empezó a tener incidencia en España a partir de marzo. El primer brote fue detectado por los organismos sanitarios en la provincia de Wuhan, en China, en diciembre de 2019. Actualmente, la pandemia se ha expandido a todo el mundo, y los casos aumentan por miles cada día.

¿Qué hago si tengo síntomas?

El Covid-19 presenta una serie de síntomas que dan la señal al paciente de que algo no está bien. Procedemos a explicarlos de forma abreviada. Los menos frecuentes son los dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Otros más habituales van desde la fiebre y la tos seca hasta el cansancio. Los desajustes comienzan de manera leve y se incrementan paulatinamente. En torno al 80% de los que enferman se recuperan sin necesidad de ir al hospital. Un 20% presenta un cuadro grave y tiene dificultad para respirar. La probabilidad de esto último aumenta entre personas mayores y colectivos de riesgo.

Si presenta síntomas leves, como tos o fiebre, no es necesario por lo general que busque atención médica. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de permanecer en casa, aislado y controlando la temperatura. Esto es de capital importancia para evitar que el virus se propague. En caso de que requiera atención médica, póngase primero en contacto con Salud Responde. Existe una app móvil de este servicio de la Consejería de Salud y Familias que incluye un test para determinar si necesita una PCR. Igualmente, puede llamar al número de teléfono de Salud Responde: 955 545 060. Le informarán de los pasos que tiene que dar y cuándo puede acudir a su centro de salud en condiciones de seguridad. Es importante que cuando lo haga, evite todo contacto en el transcurso hasta dicho lugar y lleve antes cita previa para la PCR. No toque nada que pueda ser de uso común y no acuda a lugares concurridos bajo ninguna circunstancia. Recuerde que en la responsabilidad individual está el bien común. Por último, recuerde que ha de mantener la distancia social, usar mascarilla y lavarse frecuentemente las manos.