El PSOE reclama intensificar la limpieza en Fígares ante la aparición de ratas

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de Granada, Paco Cuenca, ha dado la voz de alarma después de conocer las denuncias por parte de vecinos del barrio Fígares y otros puntos la ciudad ante la presencia de roedores en las calles, sobre todo en la zonas de contenedores de basura y espacio públicos afectados por el desmantelamiento de los planes de limpieza de actual gobierno del PP.

Cuenca ha avanzado que las consecuencias de la decisión de Carazo “de modificar un servicio que funcionaba bien, esté provocando un efecto dominó en todo la ciudad con situaciones de insalubridad que han provocado la aparición de ratas en diferentes puntos de la capital”.

El exalcalde acompañado de ediles de su formación ha visitado este martes Fígares, en el entorno de la calle Agustina de Aragón, calle Manuel de Falla y otras cercanas al centro Cívico donde la situación “es alarmante lo que ha provocado incluso las reclamaciones por parte de vecinos para que el Ayuntamiento acabe con la presencia de ratas”. “En pocos meses la suciedad en esta zona está haciendo de reclamo para roedores y gatos que buscan zonas de basura y suciedad, es el caso de la zona de centro cívico donde comerciantes cercanos no han hecho llegar su malestar por la presencia de ratas procedentes de la acequia cercana y de los contenedores de basura”, ha detallado.

Para Cuenca, la situación “exige una respuesta contundente por parte de los servicios municipales ya que hay un colegio cercano”. No obstante, ha precisado que “estos hechos se están repitiendo también en el barrio del Realejo, en el entorno de Santo Domingo, donde los vecinos también han denunciado”.

Al respecto, el concejal del PSOE ha pedido a la alcaldesa “humildad y menos experimentos, retomar el sistema de limpieza que funcionaba y trabajar para que esta ciudad pueda contar con un nuevo presupuesto que permita aumentar la dotación del servicio de limpieza al que el PP se negó mientras gobernaba el PSOE”. “Tienen mayoría absoluta, no hay más escusas que poner, no sé entiende que no comencemos el año con mayor consignación para la limpieza. Qué han hecho estos seis meses de gobierno más allá de vivir de los que le dejamos, que hasta las luces de navidad se quedaron cerradas y contratadas en marzo”.

Por otro lado, Cuenca ha solicitado también que continúen los planes de accesibilidad puestos en marcha por el anterior gobierno, “sobre todo en barrios como Fígares que necesitan notables mejoras en la accesibilidad”. Para concluir, el socialista ha pedido de nuevo “humildad, poner los pies en la tierra y utilizar la mayoría absoluta para dar respuesta a los granadinos”.