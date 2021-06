El PSOE propone al PP un “gobierno de unidad” liderado por la formación socialista

La reunión de este miércoles entre el PSOE y el PP se ha saldado sin un nuevo paso para solucionar la crisis institucional que vive el Ayuntamiento de Granada. Paco Cuenca ha criticado a la formación celeste por no proponer alternativas a la situación. El partido ha propuesto un “gobierno de unidad” que lideraría para “respetar la voluntad de todos los granadinos”. El portavoz del grupo ha adelantado que este jueves se mantendrán reuniones individuales con los concejales no adscritos.

“Salgo algo decepcionado”, ha espetado Paco Cuenca nada más salir de la reunión. El portavoz socialista ha manifestado que “el PP está más centrado en la táctica y en la estrategia que en solucionar algo que no puede esperar”. “Hemos venido con total lealtad a la ciudad”, ha resaltado Cuenca, que ha reiterado que su partido está buscando soluciones para encontrar fórmulas para que “esta pesadilla acabe”. “Estoy poniendo toda la carne en el asador”, ha declarado el exalcalde.

“Hemos puesto 40 ideas en la mesa para rescatar esta ciudad”, ha declarado el edil. Cuenca afirma que es “una falta de respeto” hablar de “nuevos plazos” que hacen referencia a “los próximos días”. Cuenca ha admitido que ha propuesto un “gobierno de unidad respetando la voluntad de todos los granadinos” liderado por su partido en el que los populares podrían proponer ideas de “rescate” para Granada. “No estamos para esperar ni un día más”, ha apostillado.

“El Partido Popular tendrá que contestar porque no está proponiendo nada”, ha reprochado Paco Cuenca, que ha asegurado que durante la reunión la formación celeste no ha planteado nada. El portavoz del PSOE en el Consistorio capitalino ha adelantado que este jueves su partido mantendrá una reunión individual con cada uno de los concejales no adscritos del pleno. “Hemos llegado a una situación que es lamentable y penosa para la ciudad”, ha señalado el socialista, que ha repetido que el PP es quien ha metido en “este lio a Granada”. “Todo me suena permanentemente a excusa. Me hubiera gustado que fuesen más concretos”, ha aseverado el portavoz.