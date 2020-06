El PSOE exige que se instalen los toldos en las principales calles del centro “como siempre”

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido formalmente al equipo de gobierno la instalación de los tradicionales toldos del Corpus, que además sirven para hacer frente a las altas temperaturas del verano. “Forman parte del imaginario colectivo de la ciudad uniendo su instalación a la celebración de nuestra semana más grande y que salvaguardan a los granadinos y visitantes que pasean o se acercan a los comercios del centro”, ha asegurado la viceportavoz del grupo municipal socialista, Raquel Ruz, quien ha recordado que “estamos en la semana de Corpus en Granada, su fiesta más antigua, y el bipartido ha obviado una de nuestras tradiciones”. “Desconocemos las razones para ello, pero las altas temperaturas están a la vuelta de la esquina y se hace necesario que se priorice la actuación sin más demora. Ya es grave que no se haya respetado esta tradición. No perdamos un solo segundo más”, ha añadido.

La socialista ha anunciado que su grupo municipal ha preguntado formalmente al equipo de gobierno “por el retraso, así como los detalles del contrato para su ejecución que se supone habrá sido avanzando a través del teletrabajo durante los meses del confinamiento”.

La edil ha destacado, además, que le parece muy acertada la idea de colocar toldos con vegetación en la calle Alhóndiga, proyecto del que se hizo eco el gobierno de Salvador “hace unas semanas” y del que no se ha vuelto a saber “absolutamente nada”. “Esperamos que no se trate de otra de las ventas de humo a que nos tiene acostumbrados. Es un proyecto estupendo, pero espero que no se trate de una excusa para no instalar este año los toldos tradicionales que, además, cumplen una función esencial para el comercio de la ciudad”, ha puntualizado, al tiempo que ha mostrado “una verdadera preocupación por este retraso injustificado”.

En cualquier caso, la socialista ha pedido explicaciones detalladas ya que no quiere pensar “que el Ayuntamiento no tiene intención de colocar para este verano los toldos y cubrir así de sombras el centro de Granada, una decisión que sería muy desacertada y complicaría aún más la difícil situación en la que ha quedado el comercio granadino tras el paso del Covid-19”.

Al respecto, ha pedido al gobierno de Salvador “celeridad y compromiso con el comercio granadino, ya que el pequeño y mediano comercio del centro y los de los barrios compiten con las grandes superficies comerciales, y más en verano, cuando las altas temperaturas no invitan al paseo a determinadas horas, por lo que los toldos son una necesidad urgente”.

Ruz ha aseverado “desconocer los motivos para que los toldos no están instalados como todos los años” y ha argumentado que “espera que no se trate de una falta de previsión del equipo de gobierno que en pocos días cumple un año de desastrosa gestión y de parálisis absoluta, como está quedando lamentablemente demostrado”. Para concluir, la socialista ha lamentado que “al PP y Ciudadanos se les llene la boca diciendo que apoyan el comercio de la capital, y a la primera acción que tenían que hacer para apoyarlo no lo hacen, en un ejemplo más que una gestión vacía y negligente”.