El PSOE alerta del "peligro" de la reducción de personal de Cruz Roja en la Alhambra

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Juanjo Ibáñez, ha denunciado la incapacidad del Gobierno de Moreno Bonilla al frente de la gestión de la Alhambra tras denunciar que el monumento Nazarí “ha visto reducido notablemente el servicio de emergencias que presta Cruz Roja a través de un puesto permanente que desde hace unas semanas abre sólo unas horas al día por la descoordinación de la Junta a la hora de realizar los trámites de contratación para los próximos meses”.

Ibáñez ha criticado la descoordinación e incapacidad del PP en la Junta que gestiona la Alhambra desde Sevilla, “lo que ha provocado una situación insólita que pone en peligro la seguridad de los trabajadores, visitantes y turistas que se acercan al entorno del monumento Nazarí”. “Estamos ante una situación parecida a la que se vivió el año pasado en el Parque de las Ciencias, cuando la Junta se olvidó de renovar ciertos contratos y los animales de este espacio museístico quedaron desatendidos hasta que se pudo regularizar la situación”, ha apuntado.

En este sentido, el edil ha recalcado que la Alhambra tiene desde hace unos meses “nueva dirección, por lo que ya no se entiende ni justifican más despropósitos contra el monumento que en 2020 sufrió una descapitalización por parte de Moreno Bonilla, en un ataque más a nuestra autonomía cuyas consecuencias ya estamos padeciendo”. En este sentido, Ibáñez ha lamentado que “en menos de cinco años de gobierno del PP, Juanma Morano ha perpetrado un auténtico robo de las grandes señas de identidad de la ciudad, hablamos de La Alhambra, el Parque de las Ciencias y recientemente el desmantelamiento de la Escuela Andaluza de Salud Pública”.

“Está claro que la administración de una institución tan importante como la Alhambra no se puede realizar a 250 kilómetros de distancia. En Sevilla no saben, no conocen, ni entienden las necesidades del monumento más visitado de España, que hasta que se regularice la situación con Cruz Roja tendrá mermado un dispositivo de atención sanitaria y de seguridad que desde hace hace más de veinte años presta un servicio ejemplar y vital para la Alhambra”.

CSIF reclama que se recupere con urgencia el servicio prestado en el puesto de Cruz Roja de la Alhambra

Delegados sindicales de CSIF Granada han remitido un escrito a la Dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife alertando de las posibles consecuencias de la orden por la que se reduce el horario del puesto de Cruz Roja ubicado en el recinto nazarí a tan solo cuatro horas diarias, de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo, esta instrucción recoge que solo haya dos técnicos en emergencias atendiendo el puesto, de forma que se prescinde de la enfermera que cubría este servicio hasta el pasado 30 de noviembre.

“Afrontamos un puente de la Constitución con una media de 8.700 visitantes diarios y estamos en víspera de fechas navideñas con miles de turistas que se van a quedar sin servicio de emergencias en el recinto”. Así denuncian los delegados sindicales la situación actual en su escrito, advirtiendo de que los más de 300 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta la plantilla "no tienen competencias ni formación reglamentaria para atender a un visitante que requiera atención inmediata ante una caída o un golpe de calor, como ha sucedido en otras ocasiones". Al respecto, subrayan que, al no haber personal sanitario en el puesto, “los dos técnicos ni siquiera podrían suministrar un medicamento, solamente podrían avisar a una ambulancia”.

De igual modo, los delegados de CSIF Granada han indicado que se están dejando de cubrir "tanto las tardes como los contratiempos que puedan surgir durante las visitas nocturnas al monumento", que se realizan de martes a sábados desde las 22:00 a las 23:30 horas.

Por todo ello, el sindicato ha reclamado a la Junta que se restablezca de forma urgente el horario y el personal de este servicio, que llevaba activo desde hace 25 años, en beneficio y protección de toda la plantilla del Patronato y de todos los turistas que se acercan a diario hasta el monumento más visitado de España.