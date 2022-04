Protagonistas de 'Granada On TV' resaltan en #DirectosEnRedGD el valor de la provincia como epicentro cinematográfico

La gala inaugural de la muestra cultural 'Granada On TV' tendrá lugar este jueves a las 20:00 horas en el Centro Federico García Lorca. El programa completo se extenderá desde el jueves y hasta el domingo, y contará con la participación de su director, Francisco Quintero; el productor de cine Emilio Ruiz Barrachina; la actriz Olivia Delcán y la bailaora flamenca Fuensanta 'La Moneta', entre otros.

Precisamente estos cuatro protagonistas han pasado por los #DirectosEnRedGD, donde han explicado lo que se podrá ver en la muestra y los objetivos de 'Granada On TV'. Así, Quintero ha querido agradecer a las empresas patrocinadoras y a las instituciones el esfuerzo para que todo se llevase a cabo. En boca de su director, en el espacio habrá "mucho talento, cultura e industria, y sacaremos conclusiones de hacia dónde va el sector". La actriz Olivia Delcán, quien ha criticado en todo irónico que en estos espacios "siempre trabajan los mismos", ofrecerá sus procesos en el teatro y en el cine, tal y como se ve en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Todos han destacado el papel de la cultura y la idea de que Granada sea un espacio idóneo para el sector. Con ello, Quintero ha resaltado la "precariedad y falta de esfuerzos" de este ámbito que "ha sido la gran medicina para la sociedad" en los tiempos de pandemia. Además, Ruiz ha expresado que, pese a la "normalización" frente al virus, nuevas situaciones como la Guerra de Ucrania ponen en peligro la cultura.

Respecto a Granada, el poeta, escritor y director de cine Emilio Ruiz Barrachena ha comentado que la provincia "está dando el empuje en producción televisiva, pues lleva tiempo apostando por ello". También ha alabado lo "atractivo" que es el lugar para grabar, siendo necesario "explotarlos para atraer a grandes rodaje". Asimismo, ha indicado que se han ido "a la otra Granada, a los barrios populares como el Zaidín" para rodar su película Frente al Silencio, por la cual estrenarán un teaser este domingo a las 11:00 horas.

El largometraje une dos ámbitos como son el cine y el flamenco. Para ello cuenta con Fuensanta 'La Moneta', quien ha pasado de los escenarios a la gran pantalla. La bailaora ha mencionado que todo empezó cuando leyó el libro que inspira la trama, La cabellera de la Shoá. "Me cogí tan convulsión que me sumergí en un proceso artístico intento y doloroso, porque el problema habla de una realidad latente y que no podemos olvidar", ha reflexionado la artista. No obstante, ha dicho que tuvo que buscar su vena interpretativa y que llegó a "desnudar su alma" mientras rodaba.

Esta unión entre dos mundos resulta "interesantísima" para el director de 'Granada On TV', pues ahí "se dan muchas sinergias". "Estamos hablando de cultura y de sus miles de manifestaciones", ha resaltado.

De este modo, 'Granada On TV' es una muestra cultural que se espera que crezca con los años. Los protagonistas así lo han asegurado, pues creen que "viene para quedarse y pasará a ser un festival", como ha afirmado su director. Además, todos invitan a la gente a acudir. La Moneta ha destacado que "es un reclamo cultural" y Delcán ha remarcado que estos eventos más locales "son necesarios para que se descentralice" la cultura.