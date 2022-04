El PP pide a Diputación que actúe con urgencia en la GR-3419 por un desprendimiento tras las lluvias

El Grupo Popular en la Diputación de Granada elevará una moción en el próximo Pleno para instar a la institución provincial a que lleve a cabo de manera urgente el arreglo y acondicionamiento de la carretera GR-3419 que conecta Güevéjar, Calicasas y Albolote, en el área metropolitana, por un desprendimiento tras las lluvias.

Así lo ha manifestado en una nota de prensa la portavoz popular en Diputación, Inmaculada Hernández, tras visitar la zona afectada. "Vamos a presentar una moción en el próximo pleno de Diputación tras comprobar que después de las últimas lluvias ha habido un problema grave en la carretera que une Güevéjar con Calicasas, se ha desplazado la plataforma y el desprendimiento causado hace peligrosa la circulación".

Inmaculada Hernández ha señalado que la conexión que supone estas carreteras entre distintos municipios la convierte en un elemento clave para el desarrollo económico y social de la provincia, con especial incidencia en el sector agrícola ya que representa un alto porcentaje de la economía de la zona, por lo que se hace necesario "la existencia de una buena red de infraestructuras, que permitan continuar impulsando el progreso de estos municipios para evitar su despoblación".

A su vez ha resaltado Hernández que "ya hace unos meses denunciaron desde el Grupo Popular en Diputación el deficiente estado de conservación de la vía", pues, según la portavoz, "carece de los más mínimos trabajos de mantenimiento e incluso, en algunos casos, necesita urgentemente obras de mejora que eviten la peligrosidad que supone transitar por las misma".

Ha lamentado "que no se haya actuado desde entonces cuando desde el Grupo Popular hicimos saber que la carretera se encontraba en mal estado, y no es solo que no hayan hecho nada es que ahora con el desprendimiento tampoco se ha actuado, parece que están haciendo algunas obras de conservación, pero lo grave sigue sin arreglarse".

"Es por todo ello, que le vamos a pedir al presidente de la Diputación que en el ejercicio de sus competencias que es el mantenimiento de las carreteras provinciales, actúe de manera inmediata en la carretera GR-3419 y arregle lo antes posible el desprendimiento causado en la vía, porque son muchos los vecinos que la utilizan y se están jugando la vida, pues ahora mismo este es uno de los puntos negros más importantes de las carreteras provinciales, el más grave de todos los que venimos denunciando desde hace meses".

En el mismo sentido el diputado provincial del PP Salustiano Ureña, tras recordar también la visita de hace meses, ha expresado su preocupación por los últimos desprendimientos originados en la calzada. "El desprendimiento no afecta solo a la circulación sino a la seguridad de todas las personas que transitan por la vía, por ello nos parece una cuestión a plantear de forma urgente en el pleno de la institución provincial, para que se actúe lo más rápido posible antes de que ocurra un percance que creemos puede ser peligroso".