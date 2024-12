Una App necesaria, porque 'Granada es para viajarla'

A las puertas de un puente, somos muchos los que deciden viajar a Granada para disfrutar unos días, aprovechar el buen tiempo y conocer los rincones que esconden sus calles y plazas. Experiencia que, aunque no lo crean, muchos no saben cómo exprimir al máximo por falta de información y no tener un presupuesto abundante para tener a un guía al lado las veinticuatro horas.

Esa necesidad de tener un mismo lugar, al alcance de la mano, en el que encontrar toda la información turística de la ciudad, de manera intuitiva, divertida y en varios idiomas, es la que observaron María Sánchez (guía turística) y Ángel Liceras (periodistas) que ellos podían cubrir con la creación de una aplicación móvil. Porque 'Granada es para viajarla'.

Así se llama la app creada por los dos granadinos, que pretende sumergir a locales y visitantes en una experiencia única para perderse por Granada, visitar los lugares más conocidos, descubrir sus rincones más escondidos y conocer las historias que han hecho transcender a la ciudad, más allá de sus monumentos y fuentes.

Porque la aplicación es más que una guía turística de bolsillo, ya que con pequeños vídeos, fotos originales y propuestas de planes, rutas y locales han conseguido que la experiencia "freemium" sea completa para los primeros usuarios. Respecto al feedback que están recibiendo en los primeros meses, ambos destacan que "las opiniones que recibimos resultan provechosas, ya que nos motiva a seguir para adelante y nos permite que la aplicación siga creciendo". "Esto no es un espacio cerrado y lo que los demás nos comentan hace que el proyecto vaya a mejor".

Fuera de las pantallas, está la compenetración de los creadores de la misma. María, guía turística y profesora en la Universidad de Granada, aporta la creatividad, la frescura y la energía necesaria para conectar con los seguidores y miembros de la aplicación. En palabras de Ángel: "La app tiene mucho del espíritu y del carácter que tiene ella". "Esa alegría tan pura se transfiere en los contenidos que creamos y da una personalidad propia al proyecto".

Por su parte, Ángel, periodista y un apasionado de las nuevas tecnologías, es el que ha logrado dar forma y estética a la aplicación, mientras abre las oportunidades de que estas crezcan con las instituciones, posibles colaboradores y locales que quieran aportar y formar parte de la idea. María -entre risas- se sorprende cada día por los avances que hace la app: "Hay veces que digo, pero ¿cómo puede saber hacer esto? Ángel es una persona que cuida hasta el mínimo detalle y lo hace genial. "Yo sería incapaz de hacer todo lo que él hace".

La aplicación en modo "freemium"

Todo proyecto está enfocado a prestar un servicio y poder generar rentabilidad para aplicarle mejoras en el futuro para que este crezca, más allá de las fronteras de la ciudad de Granada. Algo que ahora mismo no tienen en mente, pero que ven como un futuro al que llegar una vez que aspiren.

A día de hoy, 'Granada es para viajarla' es gratuita, ya que el concepto en esta etapa de lanzamiento es el de dar a conocer y fidelizar a los usuarios, gracias a una experiencia positiva, mientras se van implementando mejoras para dar los siguientes pasos con seguridad. Será ahí, cuando comenzarán a implementarse productos que tendrán un precio asequible para poder realizar rutas concretas, recibir información adicional o poder contratar servicios exclusivos en la ciudad. A la interesante pregunta de Toni Juárez - fotógrafo en el reportaje - sobre cómo funcionarán esos servicios de pago, ambos incidieron en que "los productos que se podrán adquirir podrán ser desde descuentos exclusivos para suscriptores en los locales y negocios que formen parte de la idea, a la compra de pequeñas rutas turísticas que se desplegarán en el móvil y que serán exclusivas para los usuarios".

Una manera cómoda, dinámica y completa de disfrutar una ciudad que, cada día, merece ser viajada.