Una profesora especialista en Al Ándalus, visitante un millón del año en la Alhambra

¿Cuántas millones de personas han podido pasar por la Alhambra a lo largo de su historia? Con un aforo máximo de 2.763.500 personas anuales, el conjunto palatino es el monumento más visitado de España y uno de los más concurridos de Europa. Una particular pasarela a través del tiempo de visitantes, turistas y curiosos llegados Granada desde todos los rincones del planeta para contemplar y deleitarse con la magnanimidad del recinto amurallado.

Muchos son los que han pisado la Alhambra, pero muy pocos los que tienen la oportunidad de decir que son el visitante un millón del año. Ese honor ha recaído este viernes en María Teresa Casal García, cordobesa de nacimiento pero residente actualmente en Madrid que, junto a su familia, ha podido conocer rincones como el Partal o los Palacios Nazaríes de una forma muy especial y con la compañía del propio director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, y el jefe de Servicio de Comercialización y Visita Pública, Gonzalo Mochón.

Se trata de la primera vez que la Alhambra alcanza la cifra redonda de un millón de visitantes antes del primer semestre del año, y tanto Ruiz-Jiménez como Mochón han subrayado la importancia de concienciar a la población sobre la necesidad de consolidar un modelo de turismo sostenible porque, paradójicamente, "acotar el aforo significa que cada vez más personas podrán disfrutar de nuestros monumentos y nuestro patrimonio" al ser preservado el mismo.

María Teresa, su marido y sus dos hijas han recibido un obsequio como recuerdo de tan señalada fecha y un simbólico 'cheque' a semejanza de los que se les entrega a quienes ganan un premio. "Fue toda una sorpresa cuando me llamaron para comentarme que éramos el visitante un millón, así que con mucha ilusión de estar aquí. Habré venido dos o tres veces, pero hacía tiempo que no venía, por lo que me ha parecido estupendo", ha asegurado esta cordobesa, profesora de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Al Ándalus.

Aunque es la tercera vez que visita la Alhambra, la afortunada ha reconocido que en cada ocasión precia nuevos matices que no estaban la vez anterior: "Siempre hay que venir a mirar porque hay algo nuevo que está restaurado o algún espacio nuevo que se ha abierto. Siempre que uno viene lo ve con ojos diferentes".

Se puede decir que sus hijas, Patricia y Teresa, son la visitante 999.999 y 1.000.001. Son gemelas y este sábado de Corpus cumplirán catorce años. Y esto sí que no son 'Cuentos de la Alhambra', simplemente es que 'en Granada todo es posible'. No hay mejor manera de soplar las velas que conociendo por primera vez el leviatán granadino. Son algo más introvertidas que sus padres, normal también ante el aluvión de micrófonos, pero muy clarividentes: "Es la primera vez que venimos a la Alhambra y todavía no nos ha dado tiempo a visitarla mucho [la atención a medios se realiza a primera hora de la mañana]. Sí hemos visto la Catedral, que es muy bonita".

Raúl Ramírez es el marido de María Teresa y, por ende, el visitante 1.000.002. Profesor de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos, a diferencia de su esposa él no es especialista en Al Ándalus sino en China. "Somos una pareja orientalista", bromea. "Llamaron de un teléfono de Granada y pensábamos que era algo relacionado con el viaje, pero no nos podíamos imaginar que fuera esto. Cuando se lo dijeron a María Teresa, que fue la que compró el billete, no se lo creía", rememora.

Como experto, ve la Alhambra "como un compendio de toda nuestra historia como andaluces, como castellanos que fuimos y como españoles... Es un resumen perfecto de cómo lo importante en la historia es el cambio y no la permanencia. Las cosas van cambiando, pero cosas excepcionales como la Alhambra trascienden la historia y las culturas. Todas las generaciones saben apreciar la Alhambra, y por eso se mantiene". Y concluye: "¡A por los dos millones!".

