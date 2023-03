El modelo productivo que Granada otea en un horizonte ya no tan lejano tiene un nombre propio que, no por muchas veces repetido, deja de sonar extraño para algunos: IFMIF-Dones. El acelerador de partículas que se ubicará en el Citai de Escúzar está llamado a acelerar también el futuro económico de la provincia. Una provincia tristemente acostumbrada a ver pasar de largo los proyectos tractores que pueden ejercer como palanca de cambio. La instalación que se ubicará en este municipio del Área Metropolitana no es que vaya a tener trascendencia a nivel español, es que está llamada a ser la gran infraestructura científica que, a nivel internacional, ha de identificar, testar y certificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión. Una energía limpia, segura y estable.

Apenas basta con repasar los países que estarán representados en la reunión inaugural del Dones Steering Committee, que se celebrará este jueves en el Carmen de los Mártires, para comprobar la dimensión de lo que se avecina. España, Croacia, Italia, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Japón. Quince estados de la Unión Europea además del país nipón. También asistirán representantes de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), EUROfusion y Fusion for Enegy (F4E).

Granada inicia así un camino sin retorno hacia la energía de fusión tras varios años en los que el proyecto del acelerador se cocinó, enfrió y, finalmente, terminó superando las reservas y dudas propias de la burocracia para convertirse en una realidad. De aquello hace ya ocho años. Fue en 2016 cuando se empezó a hablar del acelerador de partículas en Granada como un proyecto espoleado por organismos como Fusion for Energy (F4E), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) o la Asociación Española de la Industria de la Ciencia (Ineustar).

Por aquel entonces, una primera información firmada por Enrique Abuín en Granada Hoy ya hablaba de los potenciales "12.000 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 1.000 serían puestos fijos" que vendrían de la mano de la macroinfraestructura. Croacia, ahora socio preferencial, y sobre todo Polonia parecían partir con ventaja por la falta de reticencias sobre su implantación de sus respectivas administraciones en la época, algo que en Granada no estaba tan claro pese a que era la favorita de las entidades impulsoras para albergar el acelerador. Y es que la capital lo tenía todo. Una potente 'cantera' científica radicada en la UGR, un enclave susceptible de captar fondos europeos, un ecosistema económico-financiero consolidado pero aún potenciable y un gran espacio sobre el que asentar una instalación científica de esas características como es el que entonces se conocía como Parque Metropolitano de Escúzar (antes llamado Profitegra y ahora renombrado como Citai). Así solo faltaba el acelerador, que, tal y como confirmara la ministra Diana Morant el pasado 23 de febrero, echa a andar definitivamente este jueves.

La propia ministra Morant será la encargada de clausurar sobre las 12:30 hora del mediodía esta primera reunión del comité que debe fijar los primeros pasos del IFMIF-Dones. Y es que el Dones Steering Committee no es ni más ni menos que el máximo órgano de gobierno del Programa Dones, y su objetivo será desarrollar una base de datos sobre el efecto que tiene la irradiación por neutrones a los materiales, lo que contribuirá al diseño y construcción de los futuros reactores de fusión. La celebración del primer Dones Steering Committee lleva asociado el inicio oficial de la fase de construcción del IFMIF-Dones.

Antes, a las 8:45 horas, llegarán al Carmen de los Mártires los distintos representantes nacionales que forman el comité para constituir la sesión inaugural. Entre ellos se encuentran ministros, secretarios o altos funcionarios de los 16 estados miembro. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, recibió ya en la jornada previa a las distintas delegaciones, presentes en la ciudad desde el miércoles. A las 12:30 horas, y tras la clausura de la reunión, será el momento de atender a los medios. Y desde las 15:00 horas las autoridades visitarán la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (Citai) de Escúzar, donde está previsto que la conclusión de los primeros edificios del acelerador de partículas generen antes de finales de año los primeros 160 puestos de trabajo asociados a la macroinstalación.

El proyecto IFMIF-Dones y los aceleradores de partículas

El llamado Programa de Fusión Nuclear se basa en tres pilares: ITER, DEMO e IFMIF-Dones. Y es este último el que se traducirá en "una instalación científica en la que se pretende generar una fuente de neutrones de cara al estudio y licenciamiento de los materiales a usar en los futuros reactores de fusión", explican desde la oficina del Consorcio IFMIF-Dones España. "Esta instalación, que por sus características técnicas será una fuente de neutrones de gran relevancia, proporcionará a DEMO los datos necesarios sobre los materiales a usar en su diseño y construcción.

Por ello, la construcción y puesta en marcha de IFMIF-Dones debe producirse con suficiente antelación, para poder obtener anticipadamente la información sobre los materiales y alinearse con la planificación de DEMO, y otras futuras plantas de energía de acuerdo con las hojas de ruta de fusión". DEMO, a su vez, sustituirá previsiblemente en 2030 al proyecto ITER, que construye en Cadarache (Francia) un reactor termonuclear experimental bajo el nombre de Tokamak. Dicha transición permitirá que la fusión pase de ser un ejercicio basado en la ciencia y en el laboratorio a materializarse en un programa impulsado por la industria y la tecnología.

El presupuesto estimado de construcción y puesta en marcha de IFMIF-Dones es de 700 millones de euros. Además, el coste de operación será de 50 millones anuales durante la vida útil de la instalación. España se han comprometido a financiar el 50% del coste de construcción y el 10% del coste de operación. Croacia se hace cargo del 5%. Pero cuando en 2033 esté operativo, el acelerador de partículas de Granada no será el único existente en España. El ALBA-Sincrotrón funciona en Barcelona desde 2012. Concretamente en Cerdanyola del Vallés. Al igual que como será el IFMIF-Dones, se trata de un acelerador de partículas lineal, aunque su función es analizar a nivel atómico y molecular las propiedades de la materia mediante la generación de luz de sincrotrón, radiación electromagnética generada por partículas cargadas, como electrones, que se mueven a alta velocidad.

El gran ejemplo de este tipo de infraestructuras científicas es el CERN (siglas francesas de Consejo Europeo para la Investigación Nuclear). Se trata de un macrocomplejo que alberga una red de aceleradores de partículas en torno a la ciudad de Ginebra. El más grande de ellos, y una de las máquinas más grandes construidas nunca en la historia de la humanidad, es el Gran Colisionador de Hadrones, que se ubica en un túnel circular con un radio de 27 kilómetros soterrado a entre 50 y 175 metros bajo las fronteras de Suiza y Francia. Su puesta en marcha en los años 80 ha consolidado esta área de influencia como una de las más boyantes del mundo a nivel científico, permitiendo la proliferación de industrias auxiliares que giran en torno al colisionador. Aunque el IFMIF-Dones no será tan mastodóntico, su puesta en marcha sí que convertirá a Granada en un polo europeo de desarrollo con grandes atractivos para empresas tecnológicas y científicas. Con todo, el acelerador de partículas de Granada será una instalación considerablemente más grande, por su superficie construida, e importante, por su concepción europea e internacional, que la de Barcelona, ideada en clave nacional y que se ha convertido en un gran dinamizador para la economía del Vallés Occidental, comarca en la que se ubica, y para todo el sector científico catalán.