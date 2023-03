La asociación de vecinos Nuevo Zaidín rechaza el traslado del mercadillo del barrio

La recién constituida asociación de vecinos Nuevo Zaidín ha anunciado que, "en representación de los vendedores del Zaidín", van a entregar este jueves más de 1.200 firmas en el registro municipal del Ayuntamiento de Granada. El motivo de este movimiento es el rechazo del traslado del mercadillo del Zaidín a la calle Baden Powell. Los residentes de la zona y comerciantes del propio mercadillo aseguran que esta opción no aporta "espacio suficiente" ni la "seguridad necesaria" para el buen funcionamiento del rastro.

Las rubricas, que se van a entregar a las 12:30 horas de este jueves en el Consistorio, son de los vecinos cercanos a la calle Baden Powell y parque aledaño y de las calles Torre de la Pólvora y Carmen de Burgos. La asociación señala que "la representación y opinión" del vecindario no ha sido "tenida en cuenta por las otras asociaciones partidarias del traslado ni por el Ayuntamiento".

"También se recoge la opinión de vendedores y de vecinos del lugar en el que se encuentra actualmente instalado el mercadillo que muestran su disconformidad con el traslado, toda vez que, no han sido consultados por el Ayuntamiento", expresan desde la asociación de vecinos Nuevo Zaidín. "El parque y la calle Baden Powell no permiten la instalación de los puestos ni con el espacio suficiente ni con la seguridad necesaria en caso de emergencia. Los técnicos se basan en mediciones que no recogen la realidad de los puestos actuales", argumentan.

Por otro lado, la organización entiende que "la escasez de espacio producirá un deterioro de las condiciones del parque, tanto por la invasión de vehículos como por la generación de residuos y molestias para las viviendas". El posicionamiento de esta asociación supone la suma de un nuevo episodio de esta mudanza, que ha suscitado numerosas opiniones.