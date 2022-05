El PP denuncia un "tijeretazo" de 230.00 euros a la OCG por parte del Gobierno municipal

El Grupo Municipal Popular denuncia la falta de previsión y de un proyecto cultural a largo plazo para la ciudad de Granada, hecho evidenciado por un recorte de 230.000 euros que el equipo de gobierno municipal socialista le ha hecho a la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y por la falta de asignación presupuestaria a la cultura de los 15 millones de euros que el Ayuntamiento de Granada ha recibido del Gobierno Central.

Así lo ha manifestado la concejal del PP Eva Martín, quien se ha referido al Expediente 45/2022, sobre una transferencia de crédito de 230.000 euros prevista como aportación a la OCG que se deriva al programa inserción y vigilancia de colegios públicos.

Según Eva Martín, "estamos ante otro atropello más a la cultura de Granada que, en este caso, puede repercutir muy negativamente a la OCG, la cual, con este tijeretazo de 230.000 euros volvería a generar otra vez una cuenta negativa que ya se puso a cero gracias a la gestión económica del anterior equipo de gobierno del PP".

La edil popular ha criticado que "en el pleno extraordinario del pasado viernes pudimos comprobar con estupor cómo no se destinó ni un solo euro de los 15 millones transferidos por el Gobierno de España a la industria de la cultura, es decir, cero para Cultura" y ha añadido que "se pueden hacer ajustes presupuestarios, pero lo que no se puede hacer es quitar dinero a este apartado y no destinar nada para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, lo que colocaría a Granada en el foco de la cultura a nivel nacional e internacional".

Martín ha catalogado esta cantidad como "los 15 millones de Jacobo Calvo", puesto que ha dejado a sus compañeros "a la luna de Valencia, ya que no ha habido ni un solo euro para otros sectores importantes como la hostelería y el comercio y solo se han cubierto las áreas del portavoz del equipo de gobierno socialista".

En todas las comisiones informativas de Cultura se le pregunta a la concejal delegada responsable, María de Leyva, por el estado de ejecución del local de Acera del Casino. Siempre dice que no hay dinero, que hay que buscarlo. Sin embargo, "parece que dinero sí hay, lo que no hay es voluntad de invertirlo en cultura", ha afeado Eva Martín.

La concejal del PP ha propuesto que esos 230.000 euros se podrían haber destinado a poner en valor un espacio en el centro de la ciudad, este local de Acera del Casino, "que el anterior gobierno municipal del PP recuperó para el Ayuntamiento, para hacer un espacio cultural de primer nivel".

Eva Martín se ha cuestionado "qué ocurre con la Casa Ágreda", prometida por el PSOE como museo por y para Granada, "pero se antoja complicado ver la Casa Ágreda convertida en museo". Además, "esos 230.000 euros también se podrían haber destinado a mejora en espacios culturales como el Centro Cultural Gran Capitán, el Teatro Isabel la Católica o el Cuarte Real de Santo Domingo, entre otros", ha agregado la edil.

El PP entiende que la Cultura es un sector estratégico para crear riqueza y empleo, pero el partido socialista no lo entiende así, ya que "el gobierno de Paco Cuenca no ha destinado en casi un año de mandato ni una sola ayuda a la cultura", ha subrayado la edil del PP, quien ha insistido en que todo esto demuestra "la falta de un proyecto cultural sólido a largo plazo para la ciudad de Granada, sino que solo se hace cultura del día a día".

Según Eva Martín, "quien está salvando la cultura en Granada son los colectivos y las iniciativas de índole privada, promotores privados que patrocinan eventos culturales, empresas municipales, como Emucesa, Emasagra y empresas privadas como Cervezas Alhambra".

"Existe una evidente falta de planificación y de proyectos de futuro del Ayuntamiento de Granada en materia de política cultural, donde la gestión ha desparecido de la agenda de la ciudad", algo que "se ve en la gestión diaria, donde el PSOE defiende la cultura de boquilla, pero no con hechos concretos", ha remarcado la concejal popular.

Por último, Eva Martín ha concluido que la Capitalidad Cultural Europea de 2031 solo se va a quedar "en la excusa para que Cuenca y su equipo de gobierno socialista mantenga a cuenta del erario público a los dos concejales tránsfugas y a su staff sin que apenas conozcamos nada sobre su gestión".