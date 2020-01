Podemos-IU pide declarar la “emergencia humanitaria” en la zona Norte

Representantes de Podemos-IU Granada, junto con colectivos sociales, vecinos y el cura de la Parroquia de La Paz, ha visitado este martes 21 de enero el distrito Norte de Granada para conocer de primera mano la situación de los cortes de luz durante el temporal de frío que está afectando a Granada y ha solicitado al Ayuntamiento que declare la “emergencia humanitaria” para tomar acciones transitorias urgentes que palien el sufrimiento de la población.

“Si se declara la emergencia humanitaria, se podrían poner transformadores transitorios urgentes hasta que Endesa coloque el servicio adecuado, repartir bombonas de butano para que las familias cocinen y tengan calefacción, dar un espacio municipal a los menores para que estudien y abrir una oficina de Consumo en el barrio para que el vecindario ponga todas las quejas y denuncias que sean precisas contra Endesa”, ha manifestado Elisa Cabrerizo, concejala de Podemos-IU, en la puerta de la Parroquia de La Paz, donde se han concentrado un centenar de personas en protesta por los cortes de luz.

Mario Picazo, párroco de la Paz, se ha quejado de que en plena ola de frío se sigan dando cortes de luz de más de once horas al día que “crucifican a los enfermos” que no pueden conectarse a las máquinas de las que dependen para vivir. Una de las vecinas, Ana Gómez, ha criticado que Endesa “está jugando con los vecinos” y que “un mes corta la luz a una zona del barrio y otro mes a otros, pero así no podemos vivir. “¿Qué solución es que yo ahora tenga luz y mis vecinos no?, se ha preguntado.

Ana Albarrá, una vecina de 82 años, ha mostrado su indignación porque “llevamos ya mucho tiempo sin luz y yo no tengo ni 15 ni 20 años para aguantar este frío, así que vamos a ver cómo pueden solucionar esto porque nosotros no podemos más”. Carmen Caballos, de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, ha instado a que se resuelva este problema “o nos iremos a la puerta del Ayuntamiento con velas”.

Podemos-IU ha lamentado que la tardanza de la Consejería de Hacienda, Industria y Minas de la Junta de Andalucía, en tramitar los permisos solicitados por Endesa para renovar los transformadores, esté ralentizado una solución definitiva al problema que sufre el Distrito Norte desde hace más de cinco años.

La concejala Elisa Cabrerizo ha insistido en que el Ayuntamiento le pida un diagnóstico al centro de salud del barrio, recoja todos los años que existen, el número de familias afectadas, enfermos y fallecidos y con ello elabore un informe social que le permita declarar la “emergencia humanitaria”.

Cabrerizo considera que situación en el Distrito Norte “hay que pensarla como si fuera una enfermedad grave porque afecta a la salud y la vida de miles de familias y está atacando el desarrollo físico, mental y educativo de los menores”.

Según el Defensor de la Ciudadanía de Granada, los cortes de luz durante la ola de frío están afectando a unas mil familias de las calles Ruiz del Peral, Pedro Machuca, La Línea, Francisco Hurtado Izquierda, Rodrigo de Triana, Placeta de la Luz y todas las viviendas situadas detrás de la Iglesia de la Sagrada Familia, en las barriadas de Cartuja y La Paz.