Podemos IU Adelante propone remunicipalizar Inagra y Rober

La candidatura de Podemos IU Adelante para el Ayuntamiento de Granada ha señalado la necesidad de “recuperar para la gestión pública los grandes contratos privatizados, con objeto de evitar el expolio ‘legal’ que sufre la ciudad”. De este modo, la candidatura de la confluencia señala que los siete principales contratos de servicios privatizados suponen un coste al año de 150 millones de euros “que pagan los granadinos y granadinas”. Estos servicios, como la gestión del agua, la limpieza y recogida de basuras, el transporte público o la ayuda a domicilio, entre otros, están “en manos de grandes empresas, algunas de ellas multinacionales, que no tributan en la ciudad”. Podemos IU Adelante plantea la necesidad de “recuperar para la gestión pública la prestación de estos servicios esenciales, para que tengan un control ciudadano y no queden en manos de grandes empresas que no tributan en la ciudad”.

La confluencia busca un modelo que implique “desarrollar la economía local y, por tanto, la riqueza y el empleo en Granada, siempre con criterios sostenibles, para alcanzar un modelo de economía circular y para que las empresas granadinas y la ciudadanía puedan beneficiarse de todo el potencial económico que tiene el Ayuntamiento, generando empleo estable y de calidad, además de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos que deben recibir los granadinos y granadinas”.

Ejemplo de ciudades española y europeas

“El modelo de gestión público no es una mera cuestión ideológica”, señala la candidatura de Podemos IU Adelante, pues existen numerosos ejemplos de ciudad con prestación directa de servicios públicos, entre ellos, en el ámbito español destaca “Málaga, con gestión del transporte y limpieza municipal; León, que ha rescatado la recogida de basuras, y Valladolid, que está municipalizando la gestión del agua”. “En el ámbito europeo, Luxemburgo, donde el transporte es municipal y gratuito; París, que está rescatando la gestión del agua del grupo suez, misma multinacional que está detrás de la gestión del agua en Granada, así como Berlín, donde agua, limpieza y transporte es de gestión directa de su ayuntamiento. Estos ejemplos demuestran que el modelo de gestión pública se está implementando como un modelo que busca la eficacia, el control democrático de estos servicios y acabar con el expolio de los recursos públicos”, aseguran los integrantes de Podemos IU Adelante.

Este modelo, además, abre la puerta a la gestión de empresas locales, objetivo que busca la candidatura de la confluencia para dar oportunidades a las empresas granadinas . “Los niveles de externalización de servicios municipales son tales que se encuentran privatizados servicios informáticos, cuando el ayuntamiento tiene numerosos informáticos propios, el 010 como servicio de información municipal, el asesoramiento jurídico a funcionarios cuando existe una asesoría jurídica municipal, etcétera. Numerosas duplicidades que suponen una sangría de recursos públicos”, indican los integrantes de la confluencia.

Limpieza y recogida de basuras, transporte público y Ayuda a domicilio

Como primeras medidas para revertir la situación, la candidatura de Podemos IU Adelante se propone en este mandato “recuperar para la gestión pública aquellos grandes contratos que están por finalizar, como son la limpieza y recogida de basuras de la ciudad, así como el transporte público y la Ayuda a domicilio”. “El rescate permitirá reducir los márgenes de beneficios pactados y el IVA en el coste de estos servicios, en el caso de limpieza y recogida de basuras el ahorro en el primer año supone más de seis millones, que podrán destinarse a sanear la economía municipal y mejorar la prestación del servicio. Del mismo modo ocurre con los autobuses, lo que implicaría un ahorro de unos cinco millones de euros y con la Ayuda a domicilio, con más de un millón. Todo ello garantizando el empleo y mejorando el servicio que los granadinos y granadinas vayan a recibir”, aseguran desde Podemos IU Adelante. La confluencia, además, ha tenido un encuentro tanto con los comités de empresas como con los técnicos municipales para estudiar estas medidas. Han mostrado su apoyo y esperan “voluntad política para recuperar estos servicios y Granada para los granadinos y granadinas”.