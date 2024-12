El pleno ante rivales directos pasar por asaltar un Barris Nord hostil

Semana de duelos directos por la permanencia. El Covirán Granada visita este sábado (20:45 horas) al Hiopos Lleida en el que será el primero de los encuentros entre equipos que se juegan esta temporada la salvación. El segundo, o más bien el primero por horario, será el que enfrente a Río Breogán y Basket Girona (18:00 horas). En unas cinco horas, la clasificación sufrirá cambios importantes y el conjunto rojinegro debe asegurarse que su camino en la tabla siga en dinámica ascendente.

La derrota del pasado fin de semana ante Baskonia podría haber hecho mella en la mentalidad de los granadinos, pero lo cierto es que verse tan cerca de la victoria ante un equipo de Euroliga ha permitido que la sed de triunfos sea incluso mayor. Los de Pablo Pin encaran el final de año en una buena posición, no solo por las cuatro victorias cosechadas hasta el momento, sino especialmente por conseguir tres de ellas ante rivales directos. El Covirán podría firmar este sábado un semi pleno en sus particulares 'finales por la salvación', pero para ello deberá romper con otra de sus maldiciones.

Pabellones como Fontajau o el Pazo Dos Deportes se habían resistido hasta esta temporada, pero la banderita al fin se ha podido colocar. El Barris Nord aparece como otro pabellón aun sin conquistar. Cuando ambos equipos participaban en la LEB Oro, ahora Primera FEB, los de Pin nunca consiguieron hacerse con la victoria en el pabellón catalán. Esta será la primera vez que los actuales clubes se midan en la máxima categoría del baloncesto español, un nuevo capítulo en sus historias personales en la que el Covirán buscará acabar con otro pabellón maldito.

Eso sí, Lleida no lo pondrá nada fácil, algo que ya ha demostrado en lo que va de temporada. Los de Gerard Encuentra son un conjunto guerrero que no da ningún partido por perdido hasta el pitido final. Así, han cosechado ya tres victorias como locales de los cinco que han disputado. En las derrotas, a excepción de ante Unicaja donde se firmó un -38 o ante Zaragoza con un -10, la diferencia en el marcador siempre ha estado entre uno y siete puntos, muestra inequívoca de que, en caso de que el Covirán se vea por delante en el luminoso, en ningún momento se puede dar a Lleida por sentenciado.

El juego rápido y con transiciones tremendamente eléctricas será uno de los grandes puntos a frenar este sábado. Lleida ha visto mejorada su apuesta con las llegadas de Chevez Goodwin y Keye Van der Vuurst, este último cedido desde Joventut Badalona. Algo que resaltó Pablo Pin en su comparecencia ante los medios de comunicación este pasado viernes. Así mismo, el técnico granadino resaltó a Lleida como un equipo "que ha estado muchos años peleando en la LEB por subir y que está haciendo las cosas bien y en su campo son muy duros".

El balance defensivo y el rebote defensivo se vuelven a postular como los puntos innegociables para ser competitivos ante Hiopos Lleida. De hecho, además del juego rápido por el que apuesta Gerard Encuentra, el técnico ha logrado que su equipo sea tremendamente peligroso en las transiciones y, especialmente, tras rebote defensivo donde consiguen correr y anotar con facilidad desde el tiro exterior.

Para este encuentro, Pablo Pin contará muy seguramente con la baja de Pere Tomás. El capitán rojinegro presenta unas fiebres muy altas y no viajará con el resto de sus compañeros a Lleida. Además, Gian Clavell se ha perdido varios entrenamientos de la semana por el mismo motivo, aunque Pin señaló que el jugador ya se recuperaba de este proceso febril por lo que su participación en el partido no debería peligrar. Por su parte, Lleida no presenta ninguna ausencia para esta jornada 12 de la ACB.