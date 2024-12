Pere Tomàs no viajará a Lleida y Gian Clavel sigue recuperándose de un proceso febril

Duelo de semejantes en la Jornada 12 de la ACB. El Covirán Granada visita un Barris Nord en el que no conoce la victoria, pero donde espera experimentar una de esas "primeras veces". Pablo Pin ha comunicado en la mañana de este viernes que Pere Tomàs no viajará a Lleida ya que se encuentra con "fiebres muy altas", mientras que Gian Clavell, que ha pasado también por este proceso febril, sigue recuperándose. El técnico rojinegro ha destacado el juego rápido y la dureza del plantel dirigido por Gerard Encuentra. Así mismo, ha hablado sobre sus nuevas incorporaciones, así como de un viejo conocido, Thomas Bropleh, al que tratarán de anular para que no firme una de sus habituales rachas.

Hiopos Lleida: "Lo veo un buen equipo, sobre todo, a nivel ofensivo con gran capacidad para anotar en el tiro de tres. Es un equipo que ha estado muchos años peleando en la LEB por subir. Es un equipo que está haciendo las cosas bien y en su campo son muy duros. Ahora mismo, entre los dos equipos, quizás nosotros tengamos un partido importante, aunque lo es para los dos. Tenemos mucho que ganar ambos. Los veo sólidos para competir contra ellos es un equipo duro".

Thomas Bropleh: Hay que intentar parar a todos, no solo a Thomas. Lo conocemos bien y tenemos que intentar que no coja rachas. Cuando mete la primera con comodidad los tiros le van entrando. En los momentos importantes le gusta coger el balón".

Estado físico de la plantilla: "Si no cambia mucho la cosa, Pere no va a viajar porque está con fiebre muy alta. En principio se va a quedar en Granada porque se encuentra mal. Gian ha pasado por lo mismo, se ha perdido algún entrenamiento, pero hoy ya está para entrenar. El resto están bien".

Fichajes Lleida: "Le dan, en el caso de Vander Vuurst, es un perfil que necesitaban por el equilibrio. Rafa Villar es un base con mucha energía, muy ofensivo y Van der Vuurst les va a dar mucho porque genera muchas ventajas. Es una buena incorporación para ellos. Goodwin tiene mucha energía, a ver como se adapta a la liga. En el rebote y de capacidad para tapar en el aro les va a venir bien".

Balance y rebote defensivo: "El rebote en general es fundamental, el primer paso para nosotros es controlar el ritmo. El rebote defensivo para evitar el tiro de tres para frenar su anotación desde el triple. El balance es clave, es super importante, es un equipo que juega rápido y tira rápido en los primeros segundos de posesión. Si queremos competir, son dos aspectos básicos que debemos hacer bien".

Duelo en los banquillos: "Gerard es un entrenador joven, pero lleva entrenando mucho tiempo. Llevamos entrando a nivel profesional bastante tiempo ambos. Tiene conocimiento de sobra para hacer las cosas bien. Vamos a ver qué equipo puede imponer su estilo. Hemos competido con él ya y tiene siempre un equipo duro y competitivo".

Barris Nord: La experiencia de haber jugado en Lleida para el equipo es buena. Hay muchos jugadores que no han jugado allí y es una pista muy difícil. Tiene un ambiente parecido al de Manresa, aprietan mucho, van a apoyar en los malos momentos. Tenemos un equipo que sabe jugar en este tipo de pabellones. Siempre hay una primera vez, esperemos que sea esta en la que ganemos".