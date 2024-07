Una verdadera pesadilla aseguran estar viviendo los vecinos del edificio La Madraza, ubicado en calle Zambra, en el sector de Polígono de Almanjáyar en Granada, producto de una plaga de cucarachas que, según cuentan, les ha estado afectando desde septiembre del año pasado. Estos insectos han invadido cada rincón de sus viviendas, perjudicando gravemente su calidad de vida, pues dicen que ya no pueden comer ni dormir tranquilos.

María del Mar Zurita, vecina de este edificio, cuenta que "está plagado de cucarachas en todos los pisos". "Aquí hay un malvivir y un sentimiento de que en cualquier momento te vas a meter una cucaracha en la boca, que no puedes dormir, no puedes vivir. Mueves un mueble y te da miedo, es que estamos plagados", sostiene.

Según indica, en el día a día esta situación es angustiante: "Debo tener toda la comida tapada con botes, porque no sabes si se te van a meter en el pan, en los macarrones, tiene que estar todo en botes. Y comer siempre mirando, que no se vayan a subir. Me siento fatal, no puedo vivir así", asegura.

Francisco Castro, otro de los vecinos afectados, es invidente y vive solo junto a su perro. Para él, esta plaga de cucarachas le genera particularmente mayores problemas, pues -al no poder verlas- corre el riesgo de que los insectos entren en sus alimentos: "Yo estoy ciego, no veo. Imagínate cuando uno está comiendo, que le esté cayendo una cuchara en el plato, se meten hasta dentro del frigorífico, es imposible vivir con esto". "Estoy simplemente sentado y me están andando por todos lados. Estoy comiendo y no puedo comer, estoy viviendo agua y no puedo beber. Así no se puede vivir", agrega.

Esta situación preocupa a su hijo, Francisco, quien no vive en el edificio, pero habitualmente acude a acompañar a su padre para ayudarle y protegerle frente a esta compleja situación. "Otra persona que vea puede tener un poco más de cuidado, pero él se las puede tragar perfectamente, él no las ve, yo creo que hay que darle una solución, pero la empresa se lava las manos", indica.

"Nos tienen abandonados"

Desde que detectaron la plaga, hace 10 meses, los vecinos afirman que se han comunicado con la empresa dueña del edificio, pero aseguran que no han tenido respuesta. Según dice Francisco Castro, "se trata de Visogsa, que es la empresa de las viviendas sociales de Granada". "He llamado a la empresa y no nos hace caso. Dicen que han fumigado y es mentira, no han fumigado, no hay ningún certificado que demuestre de que han fumigado. Estamos abandonados por la empresa que no hace nada y pagamos 40 euros de comunidad, que es increíble. Aquí no hay limpieza, no hay nada, nos tienen abandonados totalmente", detalla.

María del Mar Zurita también agrega que "se ha llamado a la empresa Visogsa, la que nos ofreció maravillas. Dijeron que habían venido a fumigar y yo no he visto nada. Por lógica tienen que avisar con día y hora para decir que van a fumigar. Yo no creo que hayan fumigado".

Para los vecinos la situación es insostenible y ya no da para más, pues viven en un contexto de angustia constante. Esperan que pronto se pueda dar solución a su problema y que así, lo antes posible, puedan volver a sentirse tranquilos y seguros en sus hogares.