Pere Tomàs, tercer refuerzo del Covirán Granada para la próxima temporada

Pere Tomàs Noguera, 5 de septiembre de 1989, se ha convertido en nuevo jugador del Covirán Granada para las próximas tres campañas. El catalán, que mide 2 metros y puede actuar tanto de alero como de ala-pívot, ha estado las últimas 14 temporadas en la liga ACB. El rojinegro se une de esta forma a las renovaciones de Lluís Costa, Germán Martínez, Christian Díaz, Thomas Bropleh, David Iriarte, Joan Pardina y Edu Gatell y a las incorporaciones de James Ellisor y Jacobo Díaz.

El jugador del Covirán Granada tiene un viejo conocido en el vestuario nazarí, ya que compartió equipo con Lluís Costa en el Baxi Manresa durante la temporada 2016/17. De hecho, ambos brillaron en varios encuentros de ese año. Uno de ellos fue en la victoria sobre el Baskonia por 87-82 con 14 puntos de cada uno. Además, Pere Tomàs añadió a sus estadísticas 8 rebotes, mientras que el base repartió 4 asistencias.

El catalán intercambiará las posiciones de alero y de ala-pívot con la camiseta del Covirán Granada. Pere Tomàs acumula un total de 382 encuentros en ACB, en los que ha promediado 6’1 puntos y 6’7 de valoración en algo menos de 20 minutos en pista. Durante la última temporada defendió la camiseta del Acunsa GBC, en el que compartió vestuario con Xabi Oroz, ex del Covirán Granada.

Con el conjunto vasco el nuevo jugador del Covirán Granada anotó 8’1 puntos por choque con un 48’5% de acierto en el lanzamiento de 2 puntos y un 35% desde el triple. Además, sumó 4’9 rebotes y llegó hasta los 9’1 de valoración de media.

El catalán también ha defendido las camisetas del DKV Joventut (durante seis temporadas), Cai Zaragoza y Baxi Manresa (tres campañas en cada uno) y otra temporada en el Bilbao Basket.

Pere Tomàs asegura experiencia, calidad, liderazgo y polivalencia a la plantilla del Covirán Granada, que cuenta ya con 10 efectivos después del fichaje del jugador catalán.

Declaraciones del entrenador y director deportivo del Covirán Granada, Pablo Pin:

“Para nosotros el fichaje de Pere Tomàs nos permite dar un paso adelante como equipo. Es un jugador que en LEB Oro puede hacer con mucha solvencia tanto el puesto de 3 como el de 4. Nos va a dar muchísima polivalencia. Está consolidado en ACB.

Ayuda mucho al rebote, tiene capacidad para tirar y aprovechar las ventajas que generan sus compañeros. Es un jugador maduro con un conocimiento importante del juego. Él quería ir a un equipo con un objetivo competitivo y ganador. Es la línea que queremos que nos ayude a mantener”.

Declaraciones del nuevo jugador del Covirán Granada, Pere Tomàs:

“Fue una decisión bastante fácil porque es un club con proyección y crecimiento. Vi que el club tenía mucha ilusión y ganas de que me uniera a su proyecto. Cuando me llamaron y me lo explicaron resultó muy fácil. Estábamos buscando algo parecido. Ellos me ofrecieron estabilidad y tenía muy buenas referencias por parte de Lluís. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar un nuevo reto”.

“Espero que sea una temporada lo más normal posible. Me gustaría que pudiéramos volver a la normalidad y que vaya lo mejor posible. La ciudad y la afición se tienen que sentir identificados con nosotros. Queremos aspirar a lo máximo”.

“Lo primero que quiero es sumar cosas positivas al equipo. Ahora mismo quiero aportar ilusión y ganas”.

“Yo jugué en Granada durante mis primeros años en ACB y recuerdo que había un ambiente increíble. Me han hablado muy bien de la afición y no puedo esperar para vivirlo en primera persona. Animo a todos a que nos sigan para ir todos a una”.