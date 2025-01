Las pérdidas y los 39 tiros libres en contra amargan la noche al Covirán (96-82)

La segunda vuelta comienza con el pie izquierdo para el Covirán Granada. La opción de asaltar el Olimpic tendrá que esperar. Por tercer año consecutivo los rojinegros regresan de Badalona con una derrota, esta como tantas otras, dolorosa y con algo de polémica pues 39 tiros libres en contra son difíciles de entender. En un partido en el que los granadinos fueron a remolque todo el tiempo, aunque llegaron a remontar al inicio del último periodo, las pérdidas y el bajo porcentaje en el triple acabaron por sentenciar a un Covirán liderado por Gian Clavell.

Intenso encuentro el que se ha vivido este sábado en el Olimpic de Badalona. Pablo Pin apostó por Clavell, García, Valtonen, Noua y Wiley para arrancar un primer cuarto marcado por el acierto exterior en ambos equipos, pero sobre todo, por el dominio en el rebote de los locales. El Covirán Granada entró algo renqueante al partido propiciando que su rival firmase un parcial de inicio de 5-0 con relativa comodidad. Reaccionaron rápidamente los rojinegros para igualar el encuentro y abrir así un periodo donde la igualdad se instalaría en el marcador con pequeñas variaciones de liderazgos. Amine Noua abanderó a los suyos en los primeros compases del juego, mientras Ante Tomic brillaba en un rebote defensivo al que los granadinos renunciaron con el croata en pista. Con el cambio con Pustovyi, Covirán encontró una ventana abierta para aumentar su agresividad y su porcentaje de acierto en el tiro de dos, factor que le permitió acabar el periodo a solo tres puntos de su rival (21-18).

Entrados al segundo acto, el quinteto en pista de los granadinos no benefició la búsqueda de la remontada. Con Clavell, Bamforth, Rousselle, Pere Tomàs y Rubén Guerrero como los cinco elegidos para reanudar el juego, igualar la intensidad con la que Joventut Badalona había saltado al parqué se complicaba. El regreso de Noua, Wiley y Valtonen permitió subir la intensidad defensiva en un partido que se fue calentando progresivamente. Un supuesto golpe en la cara de Valtonen a Ante Tomic, que quedó en nada ya que no hubo contacto, acabó en una antideportiva a Adam Hanga por cortar el contragolpe rojinegro. Minutos después. un forcejeo entre Ubal y Tomic donde el croata se zafó de la presión del uruguayo golpeando con su codo en la cara del jugador del Covirán provocó alguna confusión en los colegiados. Los cambios de decisiones de los árbitros llevaron a Dani Miret a una protesta exagerada que le costó la técnica. Por no hablar del lanzamiento de una moneda desde la grada, un gesto totalmente censurable e inadmisible. El voltaje del encuentro subió derivando en unos minutos frenéticos donde la experiencia y calidad de los locales se impuso a un plantel granadino algo nervioso, descolocado y que sufrió un pequeño bloqueo ofensivo para marcharse a vestuarios siete abajo (43-36).

Tras el paso por vestuarios, el Covirán Granada mostró su mejor versión ofensiva aun con los tiros libres en su contra. No arrancó con bien pie el periodo para un Covirán Granada que ya acumulaba 12 pérdidas en apenas 20 minutos de juego. Los de Dani Miret ampliaron su ventaja hasta los doce puntos, momento en el que parecía que el partido podría quedar sentenciado. Con unos primeros minutos frenéticos donde el plano ofensivo brilló más que el defensivo, los rojinegros empezaron a cuajar la que acabaría siendo una gran remontada que, finalmente, no pudo consumarse. Con el acierto desde el triple de Scott Bamforth, que llegó a los 2.000 puntos en la ACB, y de Elías Valtonen, la distancia en el marcador se fue recortando aun con los incesantes tiros libres que Joventut conseguía en un arbitraje que claramente cambió su criterio conforme a la primera mitad. Los nervios se apoderaron de ambos equipos con el partido convertido en un correcalles. Cuando más se complicaba el juego, Gian Clavell asumió el liderazgo ofensivo del equipo, mientras que Agustín Ubal supuso una inyección de energía en el rebote para marcharse al último cuarto con el 67 a 66.

El puertorriqueño merece en esta jornada llevarse todos los titulares. Valiente, aguerrido y asumiendo un protagonismo ofensivo en el momento clave que se le reclamaba desde hace mucho tiempo. Sus cuatro puntos nada más arrancar el último periodo permitieron a Covirán Granada soñar con la sorpresa, pero los invitados que nunca nadie quiere en su fiesta aparecieron para amargar la noche a los rojinegros. Con el 67 a 70 comenzó un nuevo festival de tiros libres para Joventut Badalona que alcanzó los 40 en el partido. Un cambio de baremo en las decisiones arbitrales que Pablo Pin protestó hasta la saciedad, tanto que le costó la técnica. La esperanza se fue diluyendo con cada uno de los silbidos en contra que retumbaban en el Olimpic. Los verdinegros se llevaron el triunfo por 96 a 82 con un último parcial que tiró por tierra lo competitivo que Covirán había sido durante todo el partido. Dando la cara hasta el último cuarto, pero las fuerzas no llegaron. Más allá de los tiros libres de su rival, el bajo porcentaje de acierto en el triple y las 20 pérdidas cometidas por los de Pablo Pin los condenan una vez más. Se necesita algo más en una plantilla a la que no le falta coraje, pero que peca en exceso en el juego interior y en su irregularidad en el tiro exterior. Vendrá Girona el próximo fin de semana, un plantel catalán que ha vencido este sábado a Unicaja. Llega la primera final por la permanencia.

Ficha del partido:

Joventut Badalona: Clavell, García, Valtonen, Noua, Wiley - quinteto inicial - Rousselle, Guerrero, Ubal, Bamforth, Aurrecoechea, Tomàs,

Covirán Granada: Dotson, Dekker, Oni, Robertson Tomic - quinteto inicial. Kraag, Pustovyi, Vives, Plateeuw, Ruzic, Hanga.

Parciales: 21-18; 22-18 - descanso - 24-30; 29-16

Árbitros: Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Fabio Fernández

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 18 de la ACB disputado en el Olimpic de Badalona el sábado 25 de enero a las 20:45 horas.