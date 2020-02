‘Especiales’ y ‘Cuestión de justicia’ en exclusiva en los cines Kinépolis de Granada

La cara más cinéfila de Granada podrá disfrutar de este puente con el estreno de las películas ‘Cuestión de justicia’ y ‘Especiales’. Ambas estarán en exclusividad en la cartelera de los cines Kinépolis de la provincia para que los granadinos descansen frente a la gran pantalla con el lado más sincero del cine.

‘Cuestión de Justicia’ es la última obra del director hawaiano Destin Daniel Cretton, conocido por ser quien dirigirá la última obra de Marvel ‘Shang Chi and The Legend of the 10 Rings’.

La película cuenta la historia del joven abogado Bryan Stevenson, interpretado por Michael B. Jordan, y de su histórica batalla por la justicia. Después de graduarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada. Esto lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley, interpretada por Brie Larson, protagonista de ‘Capitana Marvel’. Además, la película cuenta en su reparto con el aclamado actor, cantante y cómico Jamie Foxx. El largometraje se llevó el premio SAG Awards 2020 al mejor actor de reparto.

Por otra parte, ‘Especiales’ tampoco se queda atrás. Entre el elenco del largometraje figuran actores como Vicent Cassel. Esta vez, el francés deja a un lado la careta cómica que le otorgó ‘Ocean’s Twelve’ para encarnarse en Bruno. Bruno y Malik (Reda Kateb) han vivido en el mundo de los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes de zonas desfavorecidas para ser cuidadores de casos extremos que han sido rechazados por todas las otras instituciones. Es una asociación excepcional, fuera de los entornos tradicionales, para algunos caracteres extraordinarios. La película cuenta con la dirección de Éric Toledano y Olivier Nakache, conocidos por ‘Intocables’, la gran obra maestra que conmovió al mundo entero.

Ambos filmes, de tramas muy sociales y humanas, estarán disponibles esta semana en los cines Kinépolis.