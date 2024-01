Suerte dispar para los granadinos en la gala seis de Operación Triunfo. Paul Thin, que estaba nominado para ser expulsado, sacó adelante su match ball obteniendo frente a Álex Márquez uno de los porcentajes de voto del público más apabullantes que se recuerdan para salvar a un concursante: el 82,1% frente al 17,9% restante que cosechó Álex Márquez, quien ya es historia de esta edición.

Paul cantó la versión de When the party's over, de Billie Eilish, interpretada por Lewis Capaldi versión de Lewis Capaldi. El armillero no sólo evitó la expulsión, sino que también eludió ser propuesto por el jurado como nominado de cara a la semana que viene. Así, el armillero se asegura llegar al menos a la gala 8 de esta edición de OT.

No corrió la misma suerte Violeta, quien interpretó la popular Flowers, de Miley Cyrus, junto a Álvaro Mayo, propuesto por el jurado para abandonar la academia y salvado por los profesores. La motrileña integró el trío de concursantes nominadas junto a Chiara y Bea. Esta última, salvada por los compañeros. Fundidas en un abrazo y llorando ante la mirada impotente de Chenoa, Violeta y Chiara 'pelearán' en la gala siete por permanecer en esta edición de Operación Triunfo.

La gala comenzó con la canción grupal y, tras esto, actuaron los dos nominados de la semana. A continuación, el resto de concursantes interpretaron sus temas y se llegó al momento de la expulsión. La actuación invitada de la gala corrió a cargo del grupo Veintiuno. Tras ello, se anunciaron los nombres de los tres favoritos de la audiencia esta semana, Álvaro Mayo, Martin y Violeta, siendo Martin el 'Nómada Favorito' con el 41,3% de los votos. Después, el jurado nominó a Chiara, Álvaro Mayo, Bea y Violeta. Finalmente, Álvaro Mayo fue salvado por los profesores y Bea por sus compañeros, dejando a Chiara y Violeta como las nominadas definitivas de esta Gala 6.