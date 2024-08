Pasión y tela: la historia de un coleccionista dedicado a las camisetas del Granada CF

Los coleccionistas son personas que valoran mucho las cosas. Son detallistas y, sobre todo, llevan muchos años dentro de este hobbie que para ellos es casi un oficio. No siempre se cumple este caso, y es que Álex Pérez-o también conocido en Instagram y X como @granada.c.f_shirts-, se enroló en esta aventura hace cinco años. La juventud que atesora no le hace ser una persona irracional, todo lo contrario. De hecho, gracias a esa virtud posee una de las mayores colecciones de camisetas del Granada CF.

Álex empezó en este mundillo de manera casual. En los inicios suele ser habitual que algo en concreto fuera lo que derivara hacia esta pasión, y así fue para él. "Un amigo mío, allá por el 2019, coleccionaba camisetas del Málaga. Conseguí en esa época una de las camisetas más fuertes que puedo tener, y ahí comenzó todo. Le tiré para adelante y ya me metí con las del Granada, que es mi equipo, el que realmente me importa. He seguido añadiendo piezas hasta tener la colección que tengo", subraya Álex.

Él mismo se reconoce como un afortunado, ya que ha conseguido "muchas camisetas en un periodo corto de tiempo". No obstante, asegura que todo esto es "gracias a los contactos con coleccionistas de otros equipos, a través de Instagram y otros canales", ya que así ha podido llegar "a gente que tenía camisetas" que le faltaban y"más difíciles de encontrar", aunque también hay otras vías "como los anuncios en Internet". "Aunque al final tienes que regatearlos al alza porque está ya casi vendido", remarca.

Además, reconoce que tiene buen trato con jugadores o exjugadores del primer equipo rojiblanco que le han ayudado en esta tarea: "Al final, con algún futbolista en especial que tienes más feeling y tal, pues sí puede ser que te dé alguna, que te la guarde de tal partido, porque es un caso más específico, por ejemplo, podría hablar de Antonio Puertas, que me ha guardado alguna de partidos que solamente se ha utilizado esa camiseta, como una de Copa del Rey contra el Atlético Mancharreal hace tres años, o Ricard Sánchez igual, que también me guardó la del partido de Copa del Rey del año pasado contra el Arosa en el que nos eliminaron por alineación indebida".

Cada camiseta tiene su propia historia y, cada caso es particular. Para Álex, son vivencias y aventuras que atesora con recuerdo. "La primera que conseguí fue la Kelme de Cervezas Alhambra de la temporada 97/98. Fue mediante un cambio de una antigua de otro equipo. La vi un modelo tan original, con las mangas largas, que no me lo pensé", afirma mientras rememora con cierto cariño. "Ya de jugador, que me la dio directamente, es la de Víctor Díaz en el último partido contra el Getafe en el año de Europa League. Estaba apalabrado y me la dio", continúa.

A nivel objetivo, el coleccionista confirma que, en clave granadinista, "las camisetas de antes del 2005 tienen un valor especial" por distintas situaciones, como "que apenas se vendían en esa época y, para conseguirlas, te las tenían que dar a veces hasta los propios jugadores". "No es lo mismo encontrar una del 2002 del Real Madrid que del Granada. El valor económico es distinto. La cantidad es menor. Es la ley de la oferta-demanda", mantiene.

"La de 1988 de Umbro es la que más me costó conseguir"

Tras preguntarle sobre cuál es la camiseta que más le ha costado conseguir, Álex no duda mucho en su respuesta: "La más complicada es la más antigua que tengo, la del año 1988 de Umbro. Vino desde Marruecos directamente. Costó en torno unos 300/400 euros, pero más que todo por temas de aduanas. Fue un proceso largo y costoso, obviamente".

Manifiesta que mantener esto al día es complicado ya que "es un trabajo de mucha organización y tiempo". Por ello creó su cuenta en distintas redes sociales, donde expone las camisetas que tiene, algunos de sus detalles e incluso las va enumerando para tener un control, aunque más de uno intente comprárselas. Eso sí, no está dispuesto a negociar ni a vender ninguna, pero reconoce que es "muy típica esa situación".

Para él es casi un hábito el ponerse todos los días a buscar camisetas. "No es algo de un día en concreto. Este proceso requiere de labor diaria, aun así, muchas veces se te escapa alguna porque no estabas en el momento viéndolo", comenta.

"Tengo 400 camisetas en total y unas 250 solamente del Granada"

Con unas 400 camisetas de fútbol, y unas 250 solamente del Granada, Álex verbaliza que intenta también coleccionar camisetas de equipos de la provincia, "como el Motril, Guadix, Maracena", mientras que trata de que sean de equipos semiprofesionales, pero tiene "algunas excepciones".

Durante la entrevista solo muestra una ínfima parte de su colección, recibe a GranadaDigital con 80 elásticas cuya historia traspasa la tela. Son, las que con más cariño guarda, quizá sus historia rememoren un suceso o año concreto del fútbol. Declara que requieren muchos cuidados, sobre todo las de los últimos años, "desde Legea o incluso Macron" ya que las publicidades las hacen "de materiales sensibles que se terminan pegando, incluso con protección", debido al uso o altas temperaturas.

No le gusta tener réplicas en su colección. Solo hay un caso concreto, que es la segunda equipación "azul y blanca de Kelme, que era imposible de encontrar" y no tuvo más remedio que conseguirla mediante esa forma. Pese a ello, reconoce que para el uso diario sí que tiene "alguna que otra", pero no las cuenta dentro de su colección.

Actualmente el mundo de las falsificaciones de camisetas es algo muy palpable. Casi todos los equipos poseen versiones de sus camisetas más baratas que vienen del mercado oriental y muy similares. Antes era mucho más complicado encontrarse con ello, pero según Álex avanza al igual "que los propios estilos de las marcas deportivas".

"Las historias de las camisetas están cambiando mucho. Mientras menos conocida sea la marca parece que se le da ese toque de exclusividad. La segunda equipación negra y dorada, con la Alhambra, de Errea en 2019 es una maravilla. Sin embargo, luego ya empiezas con Nike y ves que todo es catálogo. Dentro de que sean más bonitas o menos bonitas, pero acaban siendo catálogos. Luanvi, Errea, Patrick, Element… son marcas más humildes y que presentaban modelos más originales y trabajados", sentencia.

Dicha sensación se puede palpar en las equipaciones del Granada en esta temporada. Con Adidas otro curso más como sponsor deportivo, Álex asegura que la primera camiseta "se asemeja mucho a la que tuvimos hace dos temporadas, incluso al modelo de la campaña anterior", ya que solo varía "la cantidad de rayas y un poco los tonos".

Sin embargo, la segunda y tercera se salen un poco más de lo clásico. "La tercera me ha encantado. Tiene mucha controversia y tal, pero bueno, a mí todo lo que sea con los colores de la bandera de Granada, la verdad es que me parece una combinación muy bonita para el club", manifiesta mientras asegura que tiene dudas "con la segunda" porque le gusta "la combinación azul y blanco para el Granada, que de hecho, es algo que era muy usual años anteriores, pero hubiera preferido que fuera de rayas, incluso utilizando ese patrón, ese mosaico en las propias rayas azules, pero que se hubiese mantenido con rayas puras".

El mundo del coleccionismo siempre será algo muy exclusivo y que se mirará con cierta admiración y recelo por aquellos que quieran tener esas obras. Como en un santuario veneradas, las camisetas del Granada, al igual que las de otros equipos, serán recordadas en el tiempo gracias a personas como Álex, que con su labor mantienen viva esa relación con el aficionado y el equipo de sus amores.