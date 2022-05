Pase especial del documental 'A las mujeres de España. María Lejárraga', de Laura Hojman

La directora Laura Hojman narra en su nueva película la historia de María Lejárraga, escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado, cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. La dramaturga española más prolífica de todos los tiempos, autora de obras como 'Canción de cuna', llevada al cine en cinco ocasiones, o del libreto de 'El amor brujo', de Falla, fue además diputada por Granada en la Segunda República y fundadora de proyectos pioneros para los derechos y las libertades de la mujer. 'A las mujeres de España. María Lejárraga' es también la crónica de un momento histórico encabezado por un núcleo de mujeres brillantes y valientes que quisieron construir un futuro mejor, y cuyos sueños de progreso fueron malogrados al estallar la Guerra Civil. La película se estrenó en cines el pasado 22 de abril y llega a Granada, ciudad a la que estuvo muy vinculada María Lejárraga en un pase único y especial.

Lo que no se nombra no existe, decía George Steiner, y el silencio y el olvido han arrebatado historias y figuras como la de María Lejárraga, una de las mujeres más relevantes de la historia contemporánea española, de la que, fuera de círculos especializados, apenas se ha sabido nada. La adopción del nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, como seudónimo literario para poder prosperar dentro de un mundo cultural dominado por hombres, no es excusa para que su nombre no esté recogido en los libros de texto.

María, además de ser una gran novelista, dramaturga, libretista, guionista, traductora o ensayista, responsable de grandes clásicos como 'Canción de cuna', 'Tú eres la paz' o el libreto de 'El amor brujo', fue una figura pública esencial en la España de los años 20 y 30. Impulsora de proyectos pioneros del feminismo como el Lyceum Club y la Cívica, activista por el sufragio femenino, diputada en el Congreso de la Segunda República, dirigente del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y finalmente exiliada y perseguida por los nazis, la historia de María representa la de un país que nos han hecho desconocer.

Su libro, 'Cartas a las mujeres de España', un auténtico tratado de feminismo publicado trece años antes que 'Una habitación propia' de Virginia Woolf, constituye uno de los mayores ejemplos de esa historia hurtada a nuestra memoria colectiva. La de una España en la que las mujeres fueron el motor de grandes cambios y reformas sociales e igualitarias, consiguiendo hitos que incluso en estos días, no se han vuelto a recuperar.

Hablar de María Lejárraga es hablar de todas ellas, de esa extraordinaria generación de mujeres escritoras, pensadoras, científicas, pintoras, juristas, políticas, maestras o actrices que estuvieron a la vanguardia del proceso de modernización cultural que impulsó la Segunda República y que la losa de la Guerra Civil y la dictadura, sepultaron tras un velo de silencio. Rescatar a esta maravillosa mujer del olvido, devolverle la autoría de sus obras, poner en valor su figura, difundir su legado, es un deber histórico que tenemos con esa generación que sembró la semilla de la dignidad femenina, y cuyos frutos recogemos hoy transformados en derechos para todas.

'A las mujeres de España. María Lejárraga' recupera, a través de la figura de María, la historia de ese país que no nos han contado, contribuyendo a la reparación y a la revisión de la Historia oficial, que sin ellas está sesgada, incompleta y no es real.

La directora

Laura Hojman es guionista y directora de cine. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, desde 2016 es socia de Summer Films, donde se encarga del desarrollo de proyectos documentales. Ha sido presidenta de AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) y ha recibido, entre otros galardones, el Premio RTVA a la Mejor Cineasta de Andalucía en el Festival de Huelva y el Premio ASFAAN a la trayectoria cinematográfica.

Debutó en el cine escribiendo el guion del documental Acariciando el aire, Matilde Coral (2016). Dos años después, rodó su primer documental como directora, Tierras solares, una obra inspirada en los viajes de Rubén Darío por España. Tuvo su premiere en la Seminci de Valladolid y participó en los festivales de Sevilla, Huelva, Alcances, La Laguna, o Iberodocs de Edimburgo. Obtuvo tres nominaciones en los Premios ASECAN del Cine Andaluz (Mejor Documental, Mejor Fotografía y Mejor Vestuario) y tres nominaciones en el Festival Internacional de Cine Bajo La Luna de Islantilla (Mejor Película, Premio del Público, Mejor Banda Sonora).

En 2020 estrenó su segundo largometraje como directora, el documental 'Antonio Machado. Los días azules', centrado en la figura del poeta sevillano, que ha obtenido un gran reconocimiento. Estrenado en la Seminci de Valladolid, ha participado también en los festivales de Sevilla, Huelva, Zaragoza, Ámsterdam o Edimburgo. Ha ganado el Premio Imagenera del Centro de Estudios Andaluces; seis Premios ASECAN del Cine Andaluz (Dirección, Guion, Montaje, Música, Fotografía y Sonido); el Premio del público al mejor largometraje y el Premio a la mejor B.S.O. en el Festival Internacional de Islantilla; el Premio del público a mejor largometraje en el Festival Pelíkula del Sudeste Asiático; y ha estado nominado a los Premios Forqué en la categoría de Mejor Documental. Tras un paso exitoso por salas de cine, está disponible en plataformas digitales en España y Latinoamérica.