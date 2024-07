El pasaporte de Bamforth condiciona los últimos refuerzos rojinegros

El Covirán Granada se emplea a fondo en los despachos más allá del mercado de fichajes. Con la plantilla para su tercer año en la ACB casi completa, a falta de un par de incorporaciones más, el conjunto rojinegro se mantiene a la espera de lo que decida la Liga Endesa y el Consejo Superior de Deportes para realizar sus próximos movimientos en el mercado y es que todo depende de lo que ocurra con el pasaporte de Scott Bamforth.

Cuando el club granadino incorporó al escolta estadounidense que también cuenta con pasaporte de Kosovo, este ya se encontraba inmerso en las gestiones pertinentes para que la competición lo reconociese como comunitario. En aquel momento, Bamforth llegaba a Granada para el último mes de liga y el Covirán tan solo contaba en sus filas con un extracomunitario, Cristiano Felicio, por lo que el hueco que ocupase en el roster no era la gran preocupación del momento.

Con su renovación ya confirmada y la plantilla casi cerrada, la condición de Scott Bamforth se convierte en el gran problema a solucionar para el conjunto rojinegro. Según confirmó Óscar Fernández-Arenas a este medio, tanto la ACB como el Consejo Superior de Deportes informaron a la entidad granadina que se consideraría al escolta como comunitario “a un noventa y tantos por ciento”, pero el club aun espera la documentación pertinente que lo corrobore.

Hasta que esto suceda, si es que finalmente ocurre, el Covirán Granada pone en stand by su planificación pues de Bamforth dependerá el poder incorporar a uno o dos extracomunitarios de cara a la próxima campaña baloncestística. El presidente de la entidad granadina aseguró a GranadaDigital que la intención del club no pasa por gastar una de las balas en Bamforth. Sin embargo, de no confirmarse este reconocimiento por parte de España del pasaporte kosovar como comunitario, el Covirán deberá asumir que una de estas dos plazas la ocupará el estadounidense, dejando un solo hueco libre en el banco de los extracomunitarios.

Así las cosas, Pablo Pin cuenta en este momento con diez jugadores confirmados, cinco renovados y cinco fichajes a los que deberán sumarse, muy probablemente, un interior que aporte físico y puntos al nuevo proyecto rojinegro, así como un exterior anotador, pues a priori este último punto parece ser del que más carece el futuro Covirán Granada.