El virtuoso Ara Malikian encabeza esta semana una variada agenda cultural en Granada

La primera semana de julio llega repleta de eventos culturales a Granada. Con el verano ya en el horizonte, centenares de granadinos buscan distintas alternativas de ocio para poder entretenerse en unas claras fechas de desconexión. El mágico Ara Malikian se encargará esta semana de encabezar una agenda variada y completa donde el festival Internacional de Música y Danza continúa teniendo un papel relevante en la programación de espectáculos.

Además de los eventos antes citados, distintos grupos y artistas cerrarán una semana colosal, donde se ofertará un amplio repertorio de contenidos. Desde el pop/rock humorístico de No me pises que llevo chanclas hasta llegar a los habituales íntimos conciertos de Candlelight.

Aún así, esto no concluye. Durante todo el fin de semana y parte de la semana que viene se podrán vivir infinidad de conciertos, espectáculos y exposiciones que estarán repartidas por toda la ciudad y para todo tipo de gustos.

Tributo a ABBA - Candlelight (Palacete de Quinta Alegre. 5 de julio - 21:00 horas)

Mediante un acogedor concierto, rodeado de velas que recubren la magia del Palacete de Quinta Alegre, Candlelight desarrollará una auténtica experiencia musical en vivo, homenajeando al grupo sueco ABBA. Con canciones como 'Dancing Queen', 'The Winner Takes it All' o 'Waterloo', entre otros, la orquesta deleitará a los asistentes con un programa heterogéneo y nostálgico.

No me pises que llevo chanclas + Tributo a El Barrio (Paseo del Prado, Fuentevaqueros. 5 de julio - 21:30 horas)

Sentimiento Barriero, con un especial tributo al grupo gaditano El Barrio, serán los teloneros de No me pises que llevo chanclas, que llega al municipio fuenterino para brindar con humor y música a los allí presentes. El reconocido grupo sevillano, con su desvergonzada actitud, volverá a llevar a más de uno de vuelta a los ochenta con sus canciones.

Ara Malikian + Lila Downs (Plaza de Toros. 10 de julio - 22:00 horas)

La calidad y nivel de Ara Malikian aterrizan en Granada para asombrar con un show donde el reconocido violinista, acompañado de la mexicana Lila Downs, completará su gira con una inagotable inquietud musical que le hacen brindar unos de los espectáculos más rompedores y expresivos.

Festival Internacional de Música y Danza

El Festival Internacional de Música y Danza continúa su andadura con un amplio cartel de eventos. Con un auténtico éxito hasta la fecha, Sir András Schiff el jueves y Kiki Morente el viernes serán algunos de los artistas más reconocidos en una programación que tendrá actuaciones para todos los gustos.

Agenda musical

Jueves 4

21:00 horas - Nutrius. Colegio de Abogados de Granada

Viernes 5

21:00 horas - Tributo a ABBA: Candlelight. Palacete de Quinta Alegre (28-43 euros)

21:00 horas - Radio Crooner. Palacio de Santa Paula

21:30 horas - No me pises que llevo chanclas + Tributo a El Barrio. Paseo del Prado, Fuentevaqueros

22:00 horas - Tainted Fidelity + Recoveko. Sala RockNRolla (7 euros)

22:00 horas - Paquito D'Rivera + Big Band de Atarfe. Kiosko 'El Lago', Atarfe

Sábado 6

20:00 horas - We love 80 and 90. Parque del Majuelo, Almuñécar (12 euros)

21:30 horas - Caín. Teatro Calderón, Motril

22:00 horas - El Callejón del duende + Mente Fría + Eztakzo. Plaza de las Flores, Moclín

Domingo 7

21:30 horas - Tributo a Hans Zimmer: Candlelight. Hotel Impressive Playa Granada Golf, Motril (20-36 euros)

Miércoles 10

22:00 horas - Ara Malikian + Lila Downs. Plaza de Toros, Granada (30-65 euros)

Eventos y espectáculos

Jueves 4

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

19:00 horas - Amor en los 80: La Chica de Ayer. Teatro municipal Isabel La Católica

20:00 horas - Las mujeres en la Alpujarra Nazarí. Auditorio Caja Rural Granada

22:00 horas - Ralph Moore Quartet. Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada

Viernes 5

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

Sábado 6

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

21:00 horas - Adictos. Teatro municipal Isabel La Católica

21:30 horas - Una cita con Candy. Espacio Escénico Ciudad de Maracena

Lunes 8

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

Martes 9

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

Miércoles 10

18:30 horas - Exposición. Taller de fotografía cursos Manuel de Falla 'Fotografía, música, danza y ciudad'. Sala Zaida

22:00 horas - The Chou, de Javi Chou. Centro Cultural CajaGranada

Festival de Música y Danza

Jueves 4

20:00 horas - Raquel Lojendio y Aurelio Viribay. Centro Federico García Lorca

21:30 horas - FEX 2024 A ciegas. Plaza de las Pasiegas

22:00 horas - Sir András Schiff. Palacio de Carlos V

22:00 horas - FEX 2024 Sergio de Lope Trío y Sara Jiménez. Palacio de los Córdova

22:30 horas - FEX 2024 A ciegas II. Plaza de las Pasiegas

Viernes 5

21:00 horas - Kiki Morente. Auditorio Municipal La Churumbera.

21:30 horas - Konstantin Krimmel y Daniel Heide. Patio de los Mármoles (Hospital Real)

22:00 horas - FEX 2024 Atash. Plaza de la Libertad (Pampaneira)

22:00 horas - FEX 2024 Laura Marchal. Plaza del Santo Cristo, Torre Cardela.

22:30 horas - Lucía Lacarra Ballet. Teatro del Generalife

Sábado 6

12:30 horas - Yago Mahúgo. Monasterio de San Jerónimo

21:00 horas - FEX 2024 Muestra del Taller escena inclusiva Fundación 'La Caixa'. Teatro Alhambra

21:30 horas - FEX 2024 Doce Lunas. Patio de los Mármoles (Hospital Real)

21:30 horas - FEX 2024 La Danserye. Casa de las Chirimías

22:00 horas - Orcheste de la Suisse Romande. Palacio de Carlos V

22:30 horas - Moisés P.Sánchez Invention Trio. Corral del Carbón

Domingo 7

12:30 horas - Liber-Quartet. Auditorio Manuel de Falla

21:00 horas - FEX 2024 La Danserye II. Monasterio de San Jerónimo.

21:30 horas - FEX 2024 Concertándem. Patio de los Mármoles (Hospital Real)

22:30 horas - Mariza. Teatro del Generalife

Lunes 8

22:30 horas - Alexandre Kantorow, Patio de los Arrayanes

Martes 9

20:00 horas - SIGMA Project. Teatro CajaGranada

22:00 horas - FEX Time to Loop. Plaza de las Pasiegas

22:00 horas - FEX 2024 Ali Dogan Gönultas. Palacete de Quinta Alegre (Jardines)

Miércoles 10