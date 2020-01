El parque del Realejo, dos meses cerrado y sin fecha de reapertura

El parque del barrio del Realejo, contiguo al Cuarto Real de Santo Domingo, cerró sus puertas el pasado 9 de noviembre y, transcurridos ya más de dos meses desde aquel día, todavía no tiene fijada una fecha para su reapertura. La asociación de vecinos del Realejo y diversos colectivos exigen que esto suceda cuanto antes y para este sábado 18 de enero se ha convocado una concentración de protesta a las doce del mediodía en su puerta principal (que da a la calle Paco Seco de Lucena) convocada por la asociación ‘Amigos del Parque Zen’. Así lo llaman algunos porque hay usuarios que practican allí yoga.

El Ayuntamiento de Granada lo cerró siguiendo las directrices de la Policía Local, que emitió un informe en el que alegaba su mal estado “como consecuencia del deterioro de las instalaciones”, algo que, según fuentes municipales, tenía dos motivos: “El abandono por parte del anterior equipo de Gobierno” y el “vandalismo”.

Haciendo caso a ese consejo de la Policía Local, el espacio se cerró “de manera temporal hasta buscar una solución optima que permita su puesta en servicio en las mejores condiciones”, señalan las mismas fuentes, que añaden que “se espera acometer una actuación en los primeros meses del año. Para ello habrá que decidir por parte de Urbanismo y Mantenimiento su posible vinculación al Cuarto Real de Santo Domingo”. Fecha concreta no se aporta.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Realejo, Alejandro Corral, entiende que el problema es que el parque “está abandonado casi desde su misma apertura, porque nunca se atendió bien”. Dado que su estado de conservación no es ni mucho menos el óptimo, la resolución de la Policía Local le parece hasta lógica “porque si el parque incumple la normativa de seguridad, puede pasar cualquier accidente y las consecuencias podrían ser graves”. En lo que no está de acuerdo es en que el vandalismo fuera una razón determinante. “Si el sitio está abandonado, atrae a gente que en un momento dado puede hacer gamberradas, pero no ha habido más aquí que en otros parques”, incide.

Alejandro Corral añade que el problema es que han transcurrido más de dos meses “y no se ve nada, ni un principio de una obra ni nada que la pueda presagiar en breve”. Son dos meses “perdidos” que a su juicio dejan muy en el aire la promesa que el ayuntamiento hizo en su día. “Nos dijeron que para la primavera estaría reabierto, pero lo dudamos mucho”.

Hay una cuestión añadida que también menciona el representante vecinal: el parque está en un entorno BIC, puesto que el Cuarto Real de Santo Domingo es Bien de Interés Cultural, con lo que “cualquier proyecto que elabore el ayuntamiento tendrá que pasar también por la comisión de Cultura de la Junta. Al haber dos administraciones implicadas, los trámites serán más lentos”, pronostica.

Mientras tanto, en el barrio proliferan las quejas. No abundan los espacios verdes en el Realejo (de hecho, salvo el parque y el Campo del Príncipe, se pueden contar con los dedos de una mano y sobrarían dedos) y es necesaria una zona de ocio y esparcimiento. De ahí que algunos colectivos hayan anunciado su intención de secundar la concentración de este sábado. Entre otros, la Asociación de Madres y Padres del colegio público José Hurtado.