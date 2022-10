Pablo Pin: "Nuestro objetivo debe pasar por ser más sólidos en defensa"

Feliz a medias. Así se ha mostrado Pablo Pin tras la victoria conseguida ante Monbus Obradoiro y es que si algo es el técnico granadino es exigente. Para el entrenador, su plantilla debe subir mucho más la intensidad en la defensa, sobre todo si la próxima semana se quiere llegar a competir en Málaga. Además, habló sobre la actuación de Petit Niang y Cristiano Felicio, así como del arbitraje.

Valoración del encuentro: "El partido ha tenido dos caras muy diferentes. En el primer periodo, el nivel defensivo de mi equipo no ha sido el correcto para jugar en esta liga. Tenemos que mejorar en ese aspecto. Al descanso ya nos habían metido diez puntos de rebote ofensivo, viendo esos números demasiado que nos hemos ido cuatro abajo. Al descanso el equipo ha reaccionado. Se ha subido el nivel y Lluís, Christian, Prince y Petit nos han dado un gran nivel. Hemos jugado más a gusto, forzándoles doce pérdidas... Ha habido un momento en el que estábamos diez arriba y lo hemos hablado en un tiempo muerto. Obradoiro nunca se da por vencido, sabíamos que teníamos que seguir haciendo las cosas bien. Muy feliz también por la gente que nos han podido ayudar en un momento crítico en el tercer cuarto".

Parcial del último cuarto: "Entrenar un parcial de 16-0 es difícil, pero si se entrena el ser capaces de hacer varias buenas defensas seguidas. Hemos sido disciplinados, con ambición a nivel defensivo. Todo el mundo ha aportado. Nuestro objetivo debe ser ser más sólidos en defensa. Todos los días no nos pueden meter 90 puntos".

Actuación de los jugadores a nivel global: "Obradoiro te cambia mucho el bloqueo directo, te presiona, hace que tengas pocos segundos... la interpretación que hemos hecho de su juego ha sido muy buena. La aportación del banquillo ha sido espectacular. Cuando los equipos suben tienden a jugar con menos jugadores, pero nosotros luchamos contra eso, debemos aportar todos. Necesitamos que todos los jugadores estén implicados y en dinámica. Ramón y David hacen un gran trabajo, pero por el plan de partido hemos cambiado la rotación. Debemos seguir insistiendo en que cada jugador dentro de su rol sean estrellas".

Sensaciones tras la victoria: "Me voy muy feliz de los partidos cuando mi equipo juega 40 minutos bien, por lo tanto hoy no me voy completamente feliz porque no se ha hecho todo lo bien que debíamos en defensa. La semana que viene si no defendemos va a ser imposible competir".

Rotación de pívots de Obradoiro y actuación Petit: "Pensábamos que iba a jugar Blazevic, Guerrero es un jugador con más conocimiento de la liga y han intentado solventar su situación. La aportación de Petit ha sido espectacular, sobre todo, por ciertas actitudes que ha tenido. Me ha dicho que lo dejase en pista que estaba muy bien, igual que Luke me ha dicho que dejase. Jacobo porque lo estaba haciendo muy bien".

Felicio: "A nivel defensivo no hemos empezado bien en situaciones de bloqueo directo y eso le ha restado confianza a él en ataque. Ha sido más una cuestión de que nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo a él".

Arbitraje: "La técnica nos la merecemos, me parece que no ha sido un mal arbitraje. De las situaciones de revisión, la única que veo controvertida ha sido la falta a Petit de Bender. La de Lluís es un contacto innecesario que va por detrás, puedo entenderla. la falta a Petit ha sido dura, ha ido a hacerle la falta, ha sido la única acción que no me ha gustado, por el resto creo que ha sido un buen arbitraje".