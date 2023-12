Pablo Pin: "No creo que a Laprovittola le piten una técnica por decir 'tiro'"

La historia de nunca acabar. Una vez más, Pablo Pin debe comparecer ante los medios de comunicación tras un partido para hablar de las decisiones arbitrales. El técnico del Covirán Granada ha tirado de ironía para mostrar su evidente enfado por las técnicas y antideportivas que su equipo ha recibido en el encuentro ante el Barcelona.

Sobre la técnica pitada a Joe Thomasson en el primer cuarto, el entrenador ha explicado que la falta viene dada porque el escolta estadounidense "grita 'shoot' cuando va a puntear el triple", mientras que la antideportiva se señala porque "se ha considerado que Vesely tenía controlado el balón". Pablo Pin reconoció que la expulsión de Thomasson "nos ha lastrado", teniendo en cuenta que es "el tercer máximo anotador de la competición".

Preguntado por la actuación del trío arbitral, el técnico granadino ha repetido una frase que en Granada ya es, desgraciadamente, demasiado conocida: "No nos sentimos respetados". "Somos el club más joven, el entrenador más joven.. Sé que pitar es muy difícil. Hay decisiones, como la falta que no se pita en el mate de Kramer y por la que a mi me señalan técnica que son rápidas y no influye tanto, pero la expulsión de nuestro jugador estrella sí. Yo entiendo que somos el Covirán Granada, pero estamos hablando del tercer anotador de la liga, la gente paga por ver jugar a Thomasson. No sé si a Laprovittola le pitarían una técnica por decir 'tiro'".

Respecto al encuentro, Pablo Pin se ha mostrado muy orgulloso por el juego de su equipo. "Hemos sido competitivos y esto refuerza la clara mejoría que estamos teniendo. En los minutos finales, la gasolina se nos había acabado. Germán no podía jugar por un mal gesto en la espalda y Rousselle acaba de llegar. Nuestros manejadores han tenido que jugar demasiados minutos por lo que han llegado demasiado cansados. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Van todos a una y ahora toca seguir trabajando y seguir siendo competitivos".