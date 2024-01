Pablo Pin: "A nivel actitudinal no hemos creído en remontar"

Falta de energía y carácter. Esto ha sido lo que ha destacado Pablo Pin sobre la derrota en Fontajau. Una segunda mitad desastrosa ha impedido a los rojinegros sumar su séptima victorias de la temporada. Un encuentro para el olvido en el que Malik Dime jugó sus primeros minutos como jugador del Covirán Granada, minutos en los que ha reflejado que "le falta ritmo en defensa y conocer las normas del equipo". Pablo Pin también ha hablado sobre la actuación de Kwan Cheatham, del que ha detallado que ya tenido un encuentro "flojo, sin acierto y tampoco ha estado bien a nivel defensivo. Estaba frustrado".

Valoración del partido: "El partido ha tenido dos caras muy diferentes. Ha estado muy competido en la primera parte, como se ha visto al descanso con muy poca distancia. No hemos tenido una mala primera parte, sobre todo a nivel defensivo. A nivel ofensivo hemos encontrado buenos tiros, pero no han entrado. Estábamos controlando bien el rebote ofensivo y no dejando correr a Girona. La cara opuesta ha sido el tercer periodo. Hemos recibido nueve rebotes ofensivos, hemos estado muy mal en la defensa del bloqueo directo que han permitido a Girona ganar una gran ventaja. A nivel actitudinal no hemos creído en remontar. Nos ha faltado energía, carácter, de todo en esa segunda parte".

Primer partido de Malik Dime: "Malik es un jugador que por perfil necesita que sus compañeros le generen ventajas. Es finalizador y ahí nos ha costado, nos ha faltado verticalidad de cara al aro. En defensa he visto que le falta ritmo y conocer las normas del equipo".

Refuerzo interior: "Si Kwan hubiese metido lo normal no hablaríamos de esto. De todas formas, todo lo que venga será bienvenido".

Kwan Cheatham: "Ha sido un partido flojo, sin acierto y a nivel defensivo tampoco ha estado bien. Estaba frustrado. Lo he sentado para que se tranquilizara un poco. El martes ha seguir trabajando. Entiendo las reacciones muchas veces de los jugadores, las pulsaciones van muy rápidas y no hay ningún problema con él".

Preocupación por las derrotas abultadas: "Más que nada me preocupa que no tengamos la continuidad en la semana. Necesitamos hacer bien las semanas. Por circunstancias no estamos teniendo esa continuidad para entrenar y sé que en cuanto lo tengamos será diferente".

¿Le ha sorprendido el Girona de Katsikaris?: Los 18 rebotes ofensivos es característico de Girona desde el principio de temporada. Ha habido algunos jugadores más acertados de lo normal, como Eric Vilá con dos de dos en triples. En la segunda parte, Girona ha sido capaz de poner sus hábitos que tenían de antes"