El guardameta Marc Martínez ficha por el Granada

Era un secreto a voces, pero ya es oficial: Marc Martínez es nuevo jugador del Granada. El portero de 33 años aterriza con el "sueño" de debutar en Primera División tras dejar huella en el Cartagena, donde ha defendido la meta albinegra en 130 encuentros. El conjunto rojiblanco refuerza de nuevo su meta en este mercado invernal tras la llegada de Augusto Batalla.

Marc Martínez, formado en la cantera del Barcelona, inició su carrera profesional en las categorías inferiores del Racing de Santander y pasó también por el filial del Deportivo de La Coruña. Su última experiencia en un segundo equipo fue en el Elche Ilicitano antes de fichar como agente libre en el Logroñés en 2014. En el club riojano no contó con el protagonismo deseado, por lo que se marchó al Somozas, donde su trayectoria comenzó a despegar.

En la campaña 2015/2016 aterrizó en el Alcoyano y fue titular en la búsqueda del ascenso a Segunda División. Dos campañas después, se incorporó al Recreativo de Huelva. Pasó otro par de temporadas en el Decano, fijo también bajo los palos.

En la temporada 2019/2020 fichó por el Cartagena, ascendió y se asentó en la meta de Cartagonova, solamente cuestionado el ejercicio pasado, en el que compitió con el exrojiblanco Aarón Escandell. Aun así, fue fundamental para la salvación albinegra. En lo que va de la 2023/2024, ha jugado 21 encuentros, todos como titular, en los que ha encajado 30 goles. Ahora llega al Granada con el sueño de debutar en la máxima categoría como un veterano ya curtido.

"No es que me quiera ir, es que me voy a cumplir un sueño", manifestó este sábado en rueda de prensa tras no jugar en el triunfo del Cartagena ante el Amorebieta. El Granada todavía tiene más de 72 horas para intentar acometer alguna llegada más para buscar la permanencia en la máxima categoría.