Otra noche más sin luz en la Zona Norte: "No puedo más"

Ha vuelto a ocurrir. Es la enésima vez que un vecino de la Zona Norte denuncia los cortes de luz que sufren continuamente en dicho distrito de la ciudad de Granada.

A las 19:45 horas, una granadina del barrio de Cartuja ha grabado un vídeo mostrando su coche parado en la carretera, en cuyo interior se encontraba su padre, ya que es un hombre mayor y no puede subir por las escaleras hasta la planta nueve, donde tienen su piso. Al no funcionar el ascensor, se han debido cobijar de la lluvia en el interior del vehículo. "Volvemos a lo mismo. Lloviendo y mi padre dentro del coche porque no hay luz. Otra vez a lo mismo", ha repetido en varias ocasiones recalcando la impotencia que siente.

Tras esto, esta vecina ha reclamado tanto a Endesa como al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía "una solución ya". Según admite, su paciencia está a punto de acabar: "No puedo más".

Este vídeo ha llegado hasta GranadaDigital de la mano de Rosa García, presidenta de la asociación Nueva Cartuja, como nueva denuncia ante lo que sufren continuamente los vecinos del Distrito Norte de la ciudad.