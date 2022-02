La Tertulia Futbolística analiza la situación del Granada CF antes de la ‘final’ contra el Cádiz

La Tertulia Futbolística de GranadaDigital en Twitch ha tratado este jueves la mala racha del Granada CF, que tras perder contra el Villarreal en la última jornada encadena cinco derrotas consecutivas. El equipo de Robert Moreno se mide esta jornada al Cádiz CF, un rival directo en la lucha por la permanencia. Sobre este partido, que es una ‘final’ anticipada para ambos equipos también se ha hablado en la charla en la que han participado Juan Prieto, director de GranadaDigital, Jerónimo Camero y Miguel López, periodistas de GranadaDigital, y Aimara G. Gil, redactora en el Diario AS. La charla se puede volver a ver íntegra en YouTube, Facebook y el canal de Twitch de GranadaDigital.

El futuro de Robert Moreno si el Granada CF no gana al Cádiz esta jornada ha sido otro de los temas tratados en la tertulia. Aimara G. Gil cree que la directiva “debería” prescindir del entrenador en caso de derrota, “pero no lo va a hacer”, ya que ha explicado que tendría que rescindirle un año y medio de contrato y es “mucho dinero”. “Van a seguir confiando en Robert”, ha dicho tajante Aimara, quien ha recordado que el técnico ya superó una mala racha al inicio de la temporada. Jero Camero, por su parte, ha coincidido en que “es mucho tiempo de contrato para rescindir”, mientras que Miguel López ha apuntado que es “un marrón muy gordo para el consejo de administración” si el Granada CF pierde contra el Cádiz, pero no tiene tan claro que lo “vayan a poner en la calle”.

En la tertulia también se ha analizado la situación de la plantilla del Granada CF, conformada por 27 jugadores, y lo complicado que es gestionar una plantilla larga para el entrenador. El posible once del equipo granadino para el partido contra el Cádiz y cómo debe el Granada CF salir a este importante duelo han sido otros de los temas tratados durante la tertulia, que ha finalizado con una porra de resultados de los participantes.