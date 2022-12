Aesia, un nuevo palo

No seamos tontos porque lo ha dicho la subdelegada del gobierno y la elección de La Coruña como sede la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial se debe a “unos criterios recogidos en un procedimiento objetivo y transparente”.

Por favor, pido que me traduzcan la frase porque no me entero. Claro que después viene lo mejor porque en seguida te aclara las cosas y se ha basado todo en los informes de la comisión consultiva para la determinación de las sedes. Y además esa comisión está formada por representantes y expertos de varios ministerios. Y ahora sí, ahora ya si me he enterado.

Se refiere la subdelegada a esa serie de comisiones que nadie conoce, que no tienen nombre ni apellido y la forman super personajes de altísimo calibre cuyos historiales no conocemos y que no aparecen nunca cuando se les necesita, como ahora, por ejemplo. Esos comités que aparecen de repente y que luego, al paso del tiempo, se demuestra que nunca existieron y que fue un error de los periodistas, cuando lo publicaron, porque no se enteran.

Doña Inmaculada lógicamente está muy dolida y extrañada porque es granaína y esto molesta mucho porque está más que enterada del enorme trabajo que se ha realizado, de las muchas virtudes que Granada tiene y además recuerda a los paisanos que el compromiso del Ejecutivo con nuestra ciudad ha quedado “patente todos estos años”.

O sea que la etapa, años, sin trenes fueron un éxito del ejecutivo y otras penalidades parecidas entran también en estas etapas brillantes que se ha tenido siempre con una ciudad que esta más que repleta de todo y hay que ayudar a otras que no lo están.

Y mientras tanto, el alcalde Paco Cuenca, así de pronto y sin esperar que el balón llegue al suelo, ahora es tiempo mundial de fútbol, estalla y se muestra “destrozado y mosqueado” y espera pedir justificaciones. Pues perdone señor alcalde, no se canse en pedir nada porque no le van a satisfacer en absoluto y, además, con lo que ha dicho la subdelegada ya tiene usted bastante. Lleva en política el tiempo suficiente como para saber que aquí no hay nunca una respuesta válida y entendible para el vulgar mortal, aunque puede que, a usted, de político a político, les digan algo que pueda quitarle en el enfado que le apabulla.

Seamos serios. Había que repartir y se repartió y mientras Sevilla y Coruña salieron ganando, Granada se quedó mirando al tendido. ¿Dos designaciones importantes para dos ciudades de la misma autonomía y siendo esta última Andalucía?

Vamos, en Madrid han pensado que debemos estar viviendo en otro mundo, que por el sur no nos enteramos de nada y que debemos mirar a las autonomías para entender de una vez que somos distintos. Debemos estudiar de nuevo los números y conocer a fondo que somos, en política, lo que nos han hecho ser y por eso un voto vasco o catalán vale muchísimo más que el nuestro y de ahí que las peticiones por aquellos pagos sean distintas y más completas. Fíjense que han pedido que les quiten a la benemérita, el mejor cuerpo policial del mundo para casi todos los países y con profesionales de verdad opinando, y se la van a quitar…

En fin, que nos han vuelto a tomar el pelo. Que han enseñado la zanahoria y más de uno creyó que esto era verdad. Que esto es como el mundial de futbol, ganamos una vez, pero no vayan a creer que esto ocurre siempre.

Pero atención, no desesperen porque desde la candidatura se ha hecho un gran trabajo. Lo ha dicho la subdelegada y eso no tiene posibilidad de ser desmentido. Y presten atención y aguarden porque el alcalde quiere transparencia y no se conforma con lo que ha pasado. Así que esperemos a ver que le cuentan. Apuesto a que no nos enteraremos, incluido el alcalde, de nada claro o transparente.