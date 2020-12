La ONCE dedica un cupón a los roscos de Loja, “seña de identidad” del municipio

Cinco millones y medio de cupones del sorteo de la ONCE del próximo lunes 21 reproducirán una imagen central de los roscos de Loja, los populares productos de repostería que son “seña de identidad” de este municipio del Poniente de Granada.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la organización en Granada, Alberto Morillas, han sido los responsables de presentar la imagen de este cupón al alcalde de Loja, Joaquín Camacho, en un acto en el que han participado el portavoz del Consejo de la Marca Colectiva ‘Roscos de Loja’, Víctor Sola, y la concejal delegada de Turismo, Comercio, Industria y Empleo, Paloma Gallego, junto a reposteros lojeños.

Cinco millones y medio de cupones reproducen una imagen central de los roscos de Loja con el fondo de los edificios más emblemáticos de la localidad granadina en distintas tonalidades y contrastes de color. “Es una invitación a toda España para que conozca y pruebe los roscos de Loja como una seña de identidad patrimonial de Granada y de Andalucía”, ha sostenido el delegado territorial en la presentación.

A su juicio, los roscos de Loja “son Andalucía, dentro y fuera de Andalucía”. Para Cristóbal Martínez, constituyen “el mejor ejemplo de cómo los andaluces hemos liderado esa transición que ha sabido convertir la tradición y el conocimiento en una verdadera apuesta emprendedora, que marca la diferencia en el resto del mundo y, a la vez, está contribuyendo a construir y a reforzar nuestra identidad, a reafirmarla y a preservarla”.

El alcalde de Loja ha agradecido a la organización una iniciativa que, a su juicio, contribuye a difundir y promocionar el nombre del municipio en toda España. “Gracias por ese esfuerzo de unión que tenemos que tener entre todos para que el producto de Loja siga creciendo”, ha afirmado Joaquín Camacho.

“Hablar de Loja es hablar de solidaridad como el Grupo Social ONCE, por eso es tan importante unir el nombre de la ONCE con una ciudad tan solidaria como Loja a través de su rosco”, dijo tras reivindicar la fortaleza del producto lojeño. En su opinión, el cupón de la ONCE es también “una forma de expresión del orgullo de sentirse de Loja”.

En el acto de presentación ha tomado la palabra en primer lugar, Paloma Gallego que se ha mostrado agradecida a la ONCE por la iniciativa y ha apuntado a los valores que comparten: “nuestro rosco, representa lo que significa ser lojeño, entre otras muchas cosas, ser solidario, ser inclusivo y unirnos como ciudad para ayudar al que nos necesita”.

La concejal ha terminado su intervención invitando a todos los compradores del cupón de la ONCE en España a conocer “una tierra que ofrece turismo natural, patrimonial y turismo activo, sinónimo de versatilidad en un mismo lugar que se adapta a todos los públicos”.

Por su parte, Víctor Sola ha resaltado la importancia del día para la proyección y promoción del rosco y la ciudad del Poniente granadino. Tras agradecer a la ONCE este cupón y a las autoridades el apoyo mostrado, ha hecho un repaso por la historia de esta delicia de la repostería de origen árabe y anunció la próxima creación en 2021 de la Asociación de Fabricantes del Rosco de Loja.

Para Sola, esta entidad “servirá para unir a todos los obradores y así impulsar, aun más, este producto. La asociación defenderá nuestro patrimonio culinario y repostero”, ha señalado el portavoz.

El rosco de Loja es internacionalmente conocido y sirve de seña de identidad a esta ciudad del Poniente granadino. Los lojeños lo sienten especialmente suyo fruto de la herencia árabe de su repostería.

Conservado gracias a la tradición morisca que impregnó el Reino de Granada en los años subsiguientes a la cristianización, el rosco en el siglo XX empieza hacerse más popular por la forma de comercializarlo y por la situación geográfica de Loja, justo en el centro de Andalucía.

Esta importancia estratégica de Loja en las comunicaciones hará que el rosco viva su época dorada en la década de los 60 y 70 del pasado siglo. “Con mucho esfuerzo, humildad y trabajo por parte de los pequeños obradores de la ciudad, el producto no sólo no decae en popularidad, sino que también llega un nivel de dignificación y de prestigio, que lo convierte en un producto gourmet, de gran calidad y una fabricación totalmente artesanal”, ha informado la ONCE en una nota de prensa tras la presentación del cupón.