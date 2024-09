"Nuestro mensaje es claro: competir, pelear y dejarnos la piel hasta el último momento"

El arranque de la tercera temporada en ACB para el Covirán Granada se acerca y como viene sucediendo desde que el club milita en la máxima categoría del baloncesto español, Óscar Fernández-Arenas, presidente de la entidad granadina y Pablo Pin, entrenador del primer equipo, han ofrecido un desayuno informativo con los medios de comunicación de la provincia para comentar la actualidad del club antes del inicio de la campaña.

El objetivo, al igual que en los dos años anteriores, sigue siendo la permanencia. Así lo ha querido recalcar Óscar Fernández-Arena, que ha hecho un gran hincapié en este aspecto. "Nuestra realidad no puede ser otra. En qué momento nos podemos plantes estar entre los doce primeros en esta liga tan complicada, con los mejores jugadores de Europa y los mejores equipos de Europa. Nuestro mensaje es claro, competir, pelear, luchar y dejarnos la piel hasta el último momento. Nos hemos salvado en las dos últimas jornadas y eso nos permite tener una calma y una estabilidad porque no nos pesan las derrotas. Sabemos que podemos perder siete, diez partidos, pero que podemos seguir y que estamos haciendo las cosas que nos gustan hacer y que consideramos que están bien hechas".

El presidente del Covirán Granada ha querido dejar bien lejos aquellos mensajes de posiciones más altas o competición europea que tanto resonaron en la pasada campaña. Fernández-Arenas ha reconocido que no se trata de ser negativos, pero que lo más "positivo es que estamos en ACB". Con la permanencia como única meta, el presidente ha reiterado que "en nuestro ADN está competir hasta el final" y que, en este tercer año, "ya nos estamos haciendo un nombre. No tenemos el presupuesto más algo, pero sí somos de los más creativos. Pensamos en tener mayor experiencia en la liga con la plantilla para que se nos respete un poco más".

Cuatro millones de presupuesto

Para este tercer año de ACB, el Covirán Granada se mantiene en valores similares en lo que al presupuesto se refiere. La entidad granadina cuenta, según Óscar Fernández-Arenas, con un presupuesto de unos cuatro millones de euros, aunque esta cifra aun no es exacta dado que el "presupuesto aun está por cerrar ya que nos quedan algunos detalles con la Junta de Andalucía". Para el presidente rojinegro, lo más importante, más allá del dinero disponible, se cierne sobre la masa empresarial que el club reúne. "Hemos tenido un verano bastante bueno con las empresas granadinas, sobre todo con multinacionales que son top en su sector y que se están sumando también a nosotros. La masa empresarial entorno al club sigue creciendo". Entre ellas se encuentra Greening Group que en breves cerrará una acuerdo con el Covirán Granada.

Respecto a la masa salarial destinada a la plantilla del primer equipo, "es superior al del pasado año ya que veníamos arrastrando contratos de jugadores de LEB Oro". Aun siendo el presupuesto más bajo de la competición, Fernández-Arenas se muestra optimista de cara a la temporada ya que el dinero "no nos impide seguir compitiendo al máximo nivel y convencer a ciertos jugadores para que vengan aquí".

La figura del director deportivo

Las temporadas pasan y la figura del director deportivo o al menos gran parte de sus funciones siguen recayendo en la figura de Pablo Pin. Encontrar a la persona adecuada que libere al técnico rojinegro de esta carga no está siendo fácil, pero Fernández-Arenas ha asegurado que se sigue buscando un perfil "que se adecue a nuestro equipo y que no altere nuestra forma de trabajar. No es sencillo ya que buscamos a alguien con experiencia, que conozca la liga y que sepa lo que es estar en un club de la zona baja. Que sepa lo complicado que es trabajar con cuatro millones de presupuesto".

El club granadino sigue tocando a la puerta de varias personas que pueden cumplir con estos requisitos, pero "no ha podido ser". Así, el Covirán Granada sigue en la búsqueda de la persona que ocupe este "puesto que es muy importante y que tiene que ser marcado por nosotros".

Una temporada de mayor nivel si cabe

En la mente de Pablo Pin y Óscar Fernández Arenas ronda la idea de que este año no existirá un "Palencia o un Fuenlabrada que se descuelguen rápido". Para el técnico rojinegro, equipos como Andorra y Girona estarán en la pelea por entrar en la zona media-alta de la tabla, mientras que los de arriba "van a ser aun más de mayor nivel". A pesar de lo exigente que se vuelve cada año la ACB, Pin ve a su equipo "preparado para ser competitivo. Nos falta mejorar la consistencia y la regularidad durante los partidos, pero eso te lo da la propia competición. Las piezas han encajado bien, tanto dentro como fuera de la pista".