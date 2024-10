El calendario no da un mínimo respiro a Covirán Granada. La jornada 5 de la ACB ya está tocando a la puerta y como nuevo reto aparece un MoraBanc Andorra más peligroso aun si cabe que el año pasado y con el objetivo de la salvación como prioridad aunque mirando fijamente a los puestos de Europa.

Los de Natxo Lezkano, que cumple su tercera temporada en el banquillo del equipo del Principado, afrontan la temporada 24/25 con muchas caras nuevas. Tras las salidas de jugadores importantes como Tyson Pérez, Jean Montero o Marin Maric, el conjunto andorrano tiró de billetera para rearmar un vestuario que debía convertirse en un claro aspirante a incordiar a los de arriba y, por qué no, ocupar una de las primeras ocho-diez plazas de la clasificación.

Durante el mercado estival llegaron hasta siete incorporaciones: Chumi Ortega, Shannon Evans, Sekou Doumbouya, Ferran Bassas, Kyle Kuric, Nikos Chougkaz y Ben Lammers. A ellos se unen las continuidades de Rafa Luz, Jerrinck Harding, Stan Okoye y Nacho Llovet.

Para esta jornada, Lezkano contará con las ausencias de Shannon Evans debido a una fractura desplazada del tercer metacarpiano de la mano izquierda que lo llevó a pasar por quirófano. Tampoco estará, previsiblemente, Sekou Doumbouya. El alero, que tan solo llegó a disputar el encuentro de la primera jornada, sufrió un esguince de segundo grado en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Con cuatro jornadas ya transcurridas de la Liga Endesa, MoraBanc Andorra se cuela en la octava posición de la tabla con dos victorias y dos derrotas. Los de Lezkano cuentan con una plantilla y proyecto de armas tomar que ya demuestra su poderío ante los grandes de la competición. Cayó derrotado de forma estrepitosa en la primera jornada ante Gran Canaria, pero se repuso rápidamente dando un golpe sobre la mesa al vender al Baskonia de Pablo Laso por 91 a 95. La segunda victoria, solvente, llegó ante Leyma Coruña por 112 a 87. El pasado fin de semana, Andorra estuvo a punto de sumar su tercer tick verde en su lista ante todo un Valencia Basket. Sin embargo, una genialidad de Jean Montero con una canasta sobre la bocina solo destinada a aquellos jugadores tocados por una varita decantó la balanza hacia el lado taronja (89 a 88).

MoraBanc Andorra se presenta como uno de los equipos más en forma de la competición. Su apuesta por un ritmo muy alto de juego, con unas 78 posesiones por partido los convierte en un rival letal en los primeros segundos del ataque. Transiciones rápidas y agresivas que, sumadas a la efectividad de ciertos jugadores desde el tiro exterior lo convierten en un oponente difícil de parar y con posibilidad de sacar del partido a su contrincante con cierta facilidad.

A nivel de equipo, MoraBanc Andorra es el conjunto que más puntos anota de media por encuentro con 91’5. También ocupa la primera posición en el tiro de tres con doce triples anotados de media por encuentro, siendo segundos, además, en efectividad con un 41,38% y solo superados por el Barcelona. Su acierto desde el tiro libre también lo lleva a las primeras posiciones del ránking ocupando el tercer puesto con un 82’93%.

Estos números, en parte, se deben a jugadores como Jerrick Harding, Kyle Kuris y Nikos Chougkaz. Harding es uno de los grandes nombres propios de este inicio de temporada. El base estadounidense es el jugador que más puntos promedia de toda la ACB con 23, con un acierto del 42’9% desde el triple y un 66’7% desde el tiro de dos. Harding ha sido el jugador más destacado y vital para MoraBanc Andorra en los dos últimos encuentros. Ante Coruña sumó 28 puntos y 27 de valoración, mientras que ante Valencia ascendió hasta los 30 puntos y 35 de valoración.

Por su parte, Nikos Chogkaz se presenta como una de las revelaciones del inicio de temporada. La baja de Sekou Doumbouya le ha permitido tomar un mayor protagonismo en la pista, especialmente en el rebote donde suma una media de seis balones capturados por encuentro, aunque en duelos como el de la segunda jornada llegó a coger diez rebotes. En esta parcela, Ben Lammers será otro de los jugadores a tener en cuenta en el juego interior. el exjugador de Gran Canaria es una apuesta segura en la zona, tanto en anotación como en labores defensivas siendo el jugador que más rebotes de media captura con 7’5 por encuentro.

No hay que olvidarse de efectivos como Kyle Kuric, un ‘killer’ desde el tiro exterior y que esta campaña ya suma 11’3 puntos de media por partido. También siempre peligroso Ferran Basas que en el duelo de la pasada jornada firmó 21 puntos y 7 asistencias. No cabe duda que Andorra será un rival muy difícil de batir, más aun con la sombra de su no entrada en la BCL tras caer en la fase de clasificación ante el Antalya.