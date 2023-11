La mítica banda inglesa de rock progresivo Jethro Tull vuelve a Granada

Jethro Tull, una banda con décadas de éxito a sus espaldas, irrumpió en los años 60 con un nuevo sonido arrollador que supuso un gran impacto global y es una de las pocas bandas de rock que siguen hoy día en activo produciendo nuevo y sorprendente material de alta calidad. Ahora, el grupo regresa a Granada con un concierto en el Palacio de Congresos que se celebrará el 22 de febrero de 2024.

Entre 1971 y 1975 editaron una serie de álbumes que hoy permanecen como obras maestras de la música popular: 'Aqualung', 'Thick as a Brick', 'Living in the past', 'A passion play' o 'Minstrel in the Gallery'.

Su líder, compositor y frontman, Ian Anderson, conserva todo el magnetismo en escena y con su característica flauta y su voz, son el sello de identidad de la banda, que hará las delicias del público en Granada.

En concierto, Jethro Tull repasan con exquisita contundencia casi todos sus grandes éxitos, además, presentarán algunos temas de sus dos últimos álbumes de estudio: 'The Zealot Gene' (2022) y 'RökFlöte' (2023).

Las entradas para la cita en la capital se encuentran ya a la venta en la web de RedEntradas, taquilla del Palacio de Congresos, Kiosco Acera del Darro y taquilla del Teatro Isabel la Católica.