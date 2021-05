Miguel Ángel López Zúñiga, de Granada al Camino de Santiago en bicicleta por una buena causa

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento al médico granadino Miguel Ángel López Zúñiga, un joven doctor de 31 años con parálisis cerebral que el próximo 30 de mayo inicia el Camino de Santiago en bicicleta desde Granada para recaudar fondos para que niños con parálisis cerebral puedan hablar a través de ordenadores. El acto de recepción ya se puede ver en nuestro canal de YouTube.

Durante el encuentro y en nombre de la ciudad, Luis Salvador, le ha mostrado “total apoyo y admiración”; le ha deseado “todo el éxito merecido en su andadura” y ha pedido a los vecinos y familias de Granada y de otros puntos, que vuelvan a mostrar su cara más solidaria, acompañando a Miguel Ángel a través de donaciones, difusión en redes u otras vías”,

El regidor granadino ha agradecido al médico “su fuerza, el inmenso afán de superación, y el ejemplo de grandes valores que Miguel Ángel encarna, un ejemplo para la población en general y para los jóvenes y niños en particular; pues además de mostrar la importancia de la solidaridad que el reto plantea; además de visibilizar que es posible hacerlo a pesar de los obstáculos; en el proyecto Móntate y pedalea hay mucho coraje, porque es un desafío deportivo y físico muy exigente que supone 1.211 km de distancia, un proyecto participativo, humano y solidario realmente ejemplar”

El primer edil granadino ha concluido que “Miguel Ángel es un símbolo que no puede dejarnos impasibles, una gran lección de la superación, de aceptar la vida con sus dificultades; de determinación, voluntad y coraje” y ha subrayado que “con la presencia de Miguel Ángel y de otros tantos jóvenes ejemplares, el ayuntamiento, que es la casa de todos los granadinos, es ejemplo de los mejores valores de Granada y de la importancia de construir entre todos un futuro más humano”.

Por su parte, Miguel Ángel López Zuñiga ha contado brevemente su trayectoria vital y profesional, “con unas barreras físicas que he ido superando con ayuda de mis padres, dado que no había obstáculos intelectuales”; su ingreso en la facultad de Medicina, su especialidad en medicina interna en el hospital de Jaén y otros ‘retos’ como escribir un libro sobre el acoso escolar, para finalizar explicando el origen del proyecto Móntate y pedalea. A este respecto ha indicado que “es un nuevo reto para el que he intentado prepararme en los últimos meses” si bien ha reconocido que le ha costado hacerse con la bici de carretera “que nunca había usado”, para concluir que espera cumplir el desafío, si bien es consciente de que “cuando uno se plantea un reto, sabe que el fallo es una opción”.

El médico granadino ha agradecido “al alcalde, a la ciudad y a tantas personas de distintos puntos por ayudarme a lograr los objetivos previstos, y por supuesto, recaudar fondos a favor de Aspace, pues lo recolectado irá destinado a comprar dispositivos que faciliten que niños que no pueden hablar, puedan comunicarse”. Dicho proyecto se llama Aspace habla, y consiste en dispositivos electrónicos con los que personas puedan comunicarse a través de movimientos de cabeza o de las manos, además de invertir en reforzar las áreas de logopedia o de trabajo social de la asociación.

En cuanto al reto, bajo el eslogan Móntate y pedalea el médico granadino partirá de Granada el próximo domingo 30 de mayo en dirección a Santiago a través de 17 etapas que supondrán un total de 1.211 kilómetros de distancia con 12.650 metros de desnivel acumulado. La llegada está prevista para el 15 de junio.

Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de donativos en la cuenta de Aspace; aportaciones por Bizum donativos; comprando artículos de promoción como camisetas o maillots, o compartiendo el proyecto en redes sociales.

También, las personas que deseen acompañar a Miguel Ángel en alguna de las etapas, podrán hacerlo enlazando en el link del evento o enviando un mail de contacto -como máximo 2 días antes-, para saber cuanta gente se une, dado que, por motivos organizativos y de seguridad, está limitado el número de participantes con bicicleta.

Han acompañado al alcalde y al médico granadino durante su comparecencia informativa los concejales de Juventud y Salud, Carlos Ruiz Cosano, y de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, así como representantes de las entidades impulsoras del proyecto: José Andrés Vidal, director del Centro de Estudios Andaluz; y Antonio Salinas, administrador del Consorcio de Transportes Sanitarios, que ha hecho entrega de una aportación económica al reto.