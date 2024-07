El Metro de Granada vuelve a funcionar tras los intensos trabajos durante la madrugada

Granada ha amanecido este martes con el completo restablecimiento del servicio del Metro de Granada después de que un camión grúa chocara sobre las 13:15 horas del lunes contra la catenaria del suburbano en la Avenida Federico García Lorca. Un incidente que obligó a habilitar servicios parciales entre Albolote y Maracena y desde Caleta a Armilla.

Metro de Granada informaba a las 3:30 de la madrugada en sus redes sociales de que "tras la reposición del tramo de catenaria afectado y la realización de pruebas, podremos arrancar el servicio con normalidad en la línea completa". Circunstancia para la que han sido fundamentales los intensos trabajos llevados a cabo por los operarios durante la madrugada.

Tras el incidente, se realizó un corte rápido de tensión que, por fortuna, evitó daños personales y materiales, más allá de los de la propia infraestructura afectada y una farola cercana. Eso sí, la colisión generó una clara afección a la movilidad que, en otra época del año con más trasiego de personas in itinere a sus respectivos puestos de trabajo, probablemente habría tenido mayor consecuencias sobre los nodos de transporte.

No obstante, el accidente obligó no sólo a cortar la circulación de los trenes, sino también ha desviar todo el transporte, tanto público como privado, de la zona. No en vano, hasta seis paradas –Villarejo, Luis Amador, Argentinita, Estación de Autobuses, Jaén y Cerrillo de Maracena– se quedaron sin servicio tras el siniestro.