El metaverso llega a las clases online para quedarse

La palabra metaverso ha empezado a sonarnos hace aproximadamente 2 meses; cuando el dueño de Facebook cambió el nombre de su multimillonaria empresa por el nombre de META, refiriéndose al nuevo camino que le están imprimiendo a su empresa.

El metaverso, por explicarlo con palabras que todos entendamos, es generar un mundo virtual en el que gracias a los avatares podamos relacionarnos con otras personas y realizar una gran cantidad de acciones, como ir a clases de idiomas. Es como si viviéramos una segunda vida online en una nueva ciudad. Esto, como casi todo en la vida, puede generar muchas controversias, pero este artículo no está escrito para rebatirlas; está escrito para explicar Os contamos qué ventajas tiene este sistema en la enseñanza online.

Lo primero destacable es que una empresa granadina como Afterschool Academy ha sido la primera en Europa en crear un espacio en el metaverso para realizar clases de idiomas; esto que puede parecer un esnobismo deja de serlo cuando Caroline Lévesque, su directora, nos cuenta las grandes ventajas que tiene este sistema con respecto a otros sistemas online.

Partimos de la base que el online no es un sistema para todo el mundo; hay gente que prefiere la presencialidad, pero cada día se está usando más este sistema son más aquellos que demandan este sistema; fundamentalmente porque no se pierde tiempo en desplazamientos y además en tiempo de covid ayuda a prevenir contactos de manera muy eficaz, pero nos encontrábamos con un problema tecnológico a la hora de dar clases, ya que Zoom, Meet y demás plataformas no están pensadas para la enseñanza, están pensadas para las reuniones.

Uno de los grandes problemas que generan estas plataformas es que el profesor no puede saber si el alumno está viendo otras pestañas del ordenador por lo cual se hace muy difícil el seguimiento de la clase, además no se pueden corregir los deberes de manera individualizada mientras se ejecutan, lo que dificulta la corrección y sobre todo hace que gran parte del tiempo de la clase se pierda en estos motivos.

Con el metaverso de Afterschool Aademy se resuelven estos importantes problemas ya que el profesor/a puede acceder a los libros y pantallas de los alumnos además de saber, en cada momento, si el alumno está viendo otras pestañas en horario de clase. Ya solo por esto, este sistema merecería la pena, pero además le podemos añadir algo que es incontable y que de otra manera nunca dispondríamos de él. Al personalizar el avatar el alumno entra en un mundo en el que puede aprender su idioma durante 24 horas al día 7 días a la semana; tendrá una sala de juegos donde podrá compartir con sus amigos las horas que quiera con juegos en su idioma, dispondrá de un cine donde ver películas en VO (siempre aptas para su edad…), tendrá una cafetería donde poder practicar conversación con otros alumnos y un sinfín de novedades que se están implementando.

Y lo mejor de todo esto es que Afterschool Academy ha realizado un esfuerzo ímprobo para que este servicio no cueste más que sus ya económicas clases de idiomas. Ya saben; si quieren que sus hijos (o ustedes mismos) puedan presumir de estar a la última en sus clases de idiomas no dejen de contactar con Caroline y su academia Afterschool y soliciten un tour guiado porque estoy seguro que será una experiencia inigualable.