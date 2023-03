Más de 10.000 granadinos tienen glaucoma y no lo saben

El glaucoma es una enfermedad ocular muy desconocida, incurable y que padecen en España más de un millón de personas, según estimaciones que recoge la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF). De todas ellas, se calcula que 188.000 se encuentran en Andalucía, y de esas, 20.509 residen en la provincia de Granada y aproximadamente la mitad conviven con la patología sin ser conscientes de su presencia.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que provoca de manera irreversible y progresiva daños en el nervio óptico, derivando en una pérdida de visión periférica. Es, según Joaquín Carratalá, presidente de la AGAF, la causa más común de ceguera en el mundo. Esta afección tiene una particularidad, y es que es muy difícil de detectar sin hacerse una revisión hasta que ya se encuentra en un estado muy avanzado.

"El glaucoma daña los filamentos del nervio, provocando una pérdida de campo visual que empieza por la periferia, continúa con una visión de túnel y, si no se trata, termina en la ceguera", ha explicado Carratalá a GranadaDigital. "Se le llama 'ceguera silenciosa', porque no manifiesta síntomas hasta que ya es tarde", asegura.

Sobre este aspecto, José Enrique Muñoz de Escalona, especialista de Oftalmología en el Hospital Clínico San Cecilio, ha detallado a este medio que "el problema de esta enfermedad es que se detecta cuando ya está muy avanzada. ¿Por qué? Porque para perder campo de visión el nervio tiene que estar ya muy dañado. Por ese motivo, cuando el paciente acude a la consulta quejándose de que no ve bien, significa que el glaucoma ya está muy desarrollado, son los estadios finales de la patología". Según los datos de AGAF, aproximadamente un 50% de quienes sufren glaucoma lo desconocen.

Esta patología, como ocurre con otras enfermedades neurodegenerativas, como el párkinson o el alzhéimer, no tiene cura porque, como explica Muñoz de Escalona, "todavía no se sabe la causa que la provoca". "Se piensa que es multifactorial y que se origina por factores genéticos, ambientales, la edad... pero el origen exacto se desconoce", asegura.

El especialista precisa que la presión intraocular es el principal factor de riesgo, similarmente a lo que es la tensión arterial para un infarto. "Dentro del ojo hay una presión, como la arterial. Cuando se produce un glaucoma, esa tensión sube y va dañando el nervio. Esa presión sí se puede controlar con fármacos, colirios o con una intervención quirúrgica, pero no se sabe cuál es la causa que hace que aumente en un primer momento", detalla.

Aún así, según un estudio realizado por AGAF, una parte importante de los pacientes se termina desentendiendo del tratamiento recetado por su oftalmólogo. Según esta investigación, el 38% de quienes sufren glaucoma tienen dificultades para administrarse la medicina estipulada, bien sea porque son personas mayores que necesitan ayuda para que les apliquen sus colirios o bien porque no tienen la constancia necesaria para seguir los horarios marcados.

Además, el 47% de los encuestados por el estudio afirman que la comunicación con su oftalmólogo no es la ideal, ya sea por falta de tiempo o porque el paciente no sabe qué preguntar, a causa del desconocimiento en torno a la enfermedad. Según la asociación, al tratarse de una patología crónica, la comunicación médico-paciente es esencial para mejorar la calidad de vida de quien la sufre.

Muñoz de Escalona comenta que existen una serie de componentes que se piensa que influyen a la hora de la aparición de esta patología, como la raza o la genética: "Hay una serie de factores significativos como la herencia, ya que muchos de los pacientes de glaucoma han tenido familiares que también lo han sufrido. La raza negra, por ejemplo, también es muy propensa, y otro componente muy importante es la edad. Cuanto mayores nos hacemos, más riesgo tenemos de desarrollar esta enfermedad".

Por ello, desde su posición como especialista oftalmólogo, recomienda ser precavido a partir de ciertas edades: "De forma general, a todos los mayores de 40 años se les recomienda que se empiecen a tomar la presión intraocular al menos una vez cada dos o tres años, esto se puede hacer fácilmente en cualquier óptica. A los pacientes que tienen familiares con tensión ocular o glaucoma también se les recomienda que les deriven al hospital para poder hacerle pruebas. La gente, más o menos, está concienciada".

Qué significa convivir con el glaucoma

Joaquín Carratalá conoce perfectamente esta afección porque él mismo la lleva sufriendo desde que era joven. "A mí me la detectaron con 28 años y perdí la visión en el ojo izquierdo, no pudimos controlar la evolución de la enfermedad", relata el dirigente de la asociación para afectados y familiares, que explica que "mientras se desarrollaba este glaucoma, podía vivir y trabajar con normalidad, por lo que no era consciente del problema". "Cuando el glaucoma se desarrolla del todo, condiciona la vida diaria del paciente con los problemas comunes que genera la ceguera: me afecta para la alimentación, para vestirme, para moverme por la calle e incluso en mi domicilio. No puedo tener obstáculos en mi casa porque no los veo", explica.

Además, tampoco es una circunstancia fácil de digerir a nivel psicológico. Carratalá confiesa que "hay que pasar un duelo ante cualquier enfermedad crónica y degenerativa". "Al final te acostumbras a convivir con ello", afirma. En este sentido, uno de los objetivos de la entidad que dirige es hacer hincapié en la importancia que tienen las familias de los afectados: "Son un factor vital para esa persona, para recordarle que se tiene que administrar sus medicinas, animarle a que sea constante con el tratamiento y facilitar su forma de vida".

Carratalá también aprovecha para recalcar la labor que hace la organización que preside: "Nosotros intentamos ayudar a todos los que necesiten asesoramiento, información o psicología, tanto pacientes como familiares. Tenemos una web [www.asociaciondeglaucoma.es] en la que cualquier afectado puede encontrar todo lo que hacemos, que no tengan ninguna duda en pedirnos consejo. Estamos para eso".

Desde el pasado lunes 12 de marzo hasta este domingo 17 se celebra la Semana Mundial del Glaucoma, unas fechas que la asociación para afectados y familiares aprovecha para concienciar sobre la importancia de un diagnóstico precoz y de la adherencia al tratamiento estipulado por los médicos.